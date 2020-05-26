Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten ölen kişi sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 28 artarak 4 bin 397'ye ulaştı.

24 saatte 19 bin 853 test yapıldı ve 948 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 158 bin 762 oldu. Tabloda iyileşen hasta sayısına da yer verildi. Buna göre hastalığı yenenlerin sayısı 24 saatte bin 492 artarak 121 bin 507'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 19 bin 853 test yapıldı. Bu kapsamda 948 Covid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1492 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 1 milyon 873 bin 607, toplam vaka sayısı 158 bin 762, toplam vefat sayısı 4 bin 397, toplam yoğun bakım hasta sayısı 739, toplam entübe hasta sayısı 338, toplam iyileşen hasta sayısı 121 bin 507 oldu.

"İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA ÖNEMLİ ARTIŞ VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında, "İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"Bugün yapılan 19 bin 853 testten 947'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 28 kişi ile birlikte toplam can kaybı 4 bin 397 oldu. İyileşen toplam kişi sayısı ise 121 bin 507'ye yükseldi. Bakan Koca, "İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir."

İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/5GCJZY9NcM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 26, 2020

27 Mayıs'ta başlayacak 2. aşama normalleşme planı açıklandı

Türkiye’de toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayılarındaki günlük artış ise şöyle:

10 Mart: 1 vaka

11 Mart: 1 vaka

12 Mart: 5 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka, 1 ölü

18 Mart: 191 vaka, 2 ölü

19 Mart: 359 vaka, 4 ölü

20 Mart: 670 vaka, 9 ölü

21 Mart: 947 vaka, 21 ölü

22 Mart: 1236 vaka, 30 ölü

23 Mart: 1529 vaka, 37 ölü

24 Mart: 1872 vaka, 44 ölü

25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 ölü

26 Mart: 3 bin 629 vaka, 75 ölü

27 Mart: 5 bin 698 vaka, 92 ölü

28 Mart: 7 bin 402 vaka, 108 ölü

29 Mart: 9 bin 217 vaka, 131 ölü

30 Mart: 10 bin 827 vaka, 168 ölü

31 Mart: 13 bin 531 vaka, 214 ölü

1 Nisan: 15 bin 679 vaka, 277 ölü

2 Nisan: 18 bin 135 vaka, 356 ölü

3 Nisan: 20 bin 921 vaka, 425 ölü

4 Nisan: 23 bin 934 vaka, 501 ölü

5 Nisan: 27 bin 69 vaka, 574 ölü

6 Nisan: 30 bin 217 vaka, 649 ölü

7 Nisan: 34 bin 109 vaka, 725 ölü

8 Nisan: 38 bin 226 vaka, 812 ölü

9 Nisan: 42 bin 282 vaka, 908 ölü

10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 ölü

11 Nisan: 52 bin 167 vaka, 1101 ölü

12 Nisan: 56 bin 956 vaka, 1198 ölü

13 Nisan: 61 bin 49 vaka, 1296 ölü

14 Nisan: 65 bin 111 vaka, 1403 ölü

15 Nisan: 69 bin 392 vaka, 1518 ölü

16 Nisan: 74 bin 193 vaka, 1643 ölü

17 Nisan: 78 bin 546 vaka, 1769 ölü

18 Nisan: 82 bin 329 vaka, 1890 ölü

19 Nisan: 86 bin 306 vaka, 2 bin 17 ölü

20 Nisan: 90 bin 980 vaka, 2 bin 140 ölü

21 Nisan: 95 bin 591 vaka, 2 bin 259 ölü

22 Nisan: 98 bin 674 vaka, 2 bin 376 ölü

23 Nisan: 101 bin 790 vaka, 2 bin 491 ölü

24 Nisan: 104 bin 912 vaka, 2 bin 600 ölü

25 Nisan: 107 bin 773 vaka, 2 bin 706 ölü

26 Nisan: 110 bin 130 vaka, 2 bin 805 ölü

27 Nisan: 112 bin 261 vaka, 2 bin 900 ölü

28 Nisan: 114 bin 653 vaka, 2 bin 992 ölü

29 Nisan: 117 bin 589 vaka, 3 bin 81 ölü

30 Nisan: 120 bin 204 vaka, 3 bin 174 ölü

1 Mayıs : 122 bin 392 vaka, 3 bin 258 ölü

2 Mayıs : 124 bin 375 vaka, 3 bin 336 ölü

3 Mayıs : 126 bin 045 vaka, 3 bin 397 ölü

4 Mayıs : 127 bin 659 vaka, 3 bin 461 ölü

5 Mayıs : 129 bin 491 vaka, 3 bin 520 ölü

6 Mayıs : 131 bin 744 vaka, 3 bin 584 ölü

7 Mayıs : 133 bin 721 vaka, 3 bin 641 ölü

8 Mayıs : 135 bin 569 vaka, 3 bin 689 ölü

9 Mayıs : 137 bin 115 vaka, 3 bin 739 ölü

10 Mayıs: 138 bin 657 vaka, 3 bin 786 ölü

11 Mayıs: 139 bin 771 vaka, 3 bin 841 ölü

12 Mayıs: 141 bin 475 vaka, 3 bin 894 ölü

13 Mayıs: 143 bin 114 vaka, 3 bin 953 ölü

14 Mayıs: 144 bin 749 vaka, 4 bin 7 ölü

15 Mayıs: 146 bin 457 vaka, 4 bin 55 ölü

16 Mayıs: 148 bin 067 vaka, 4 bin 96 ölü

17 Mayıs: 149 bin 435 vaka, 4 bin 140 ölü

18 Mayıs: 150 bin 573 vaka, 4 bin 171 ölü

19 Mayıs: 151 bin 615 vaka, 4 bin 199 ölü

20 Mayıs: 152 bin 587 vaka, 4 bin 222 ölü

21 Mayıs: 153 bin 548 vaka, 4 bin 249 ölü

22 Mayıs: 154 bin 500 vaka, 4 bin 276 ölü

23 Mayıs: 155 bin 686 vaka, 4 bin 308 ölü

24 Mayıs: 156 bin 827 vaka, 4 bin 340 ölü

25 Mayıs: 157 bin 814 vaka, 4 bin 369 ölü