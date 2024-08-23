  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Türkiye'den Avrupa'ya kaçmaya çalışan yabancı uyruklular yakalandı

Türkiye'den Avrupa'ya kaçmaya çalışan yabancı uyruklular yakalandı

Türkiye'den Avrupa'ya kaçmaya çalışan yabancı uyruklular yakalandı
Güncelleme:

Edirne, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde İpsala ilçesine bağlı Paşaköy ve Meriç ilçesine bağlı Akçadem köyünde Avrupa ülkelerine gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör şüphelisi gözaltına alındı. (DHA)

DHA

Etiketler edirne yabancı uyruklular türkiye Avrupa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Petek Dinçöz imajını yeniledi; gören Hadise mi, Dilan Polat mı ayırt edemedi... Petek Dinçöz imajını yeniledi; gören Hadise mi, Dilan Polat mı ayırt edemedi... ''Yok deve'' derler ya... İşte laf bu sefer tam yerine oturdu ''Yok deve'' derler ya... İşte laf bu sefer tam yerine oturdu Selçuk Geçer'den Bakan Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Selçuk Geçer'den Bakan Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Kerem'den LGBT bayrağına tekme Kerem'den LGBT bayrağına tekme Okulların açılması ertelendi mi ? Okulların açılması ertelendi mi ? Antalya'da suda saatlerce süren kovalamaca: Eşiyle tartışıp yüzerek kaçtı Antalya'da suda saatlerce süren kovalamaca: Eşiyle tartışıp yüzerek kaçtı Benzine ve motorine indirim, LPG'ye zam Benzine ve motorine indirim, LPG'ye zam Marmara Denizi'nde büyük panik: Tam 700 metre açıkta kurtarıldı Marmara Denizi'nde büyük panik: Tam 700 metre açıkta kurtarıldı İzne gelen askeri dövüp, bıçaklayarak öldürdüler: Görüntüler dehşete düşürdü İzne gelen askeri dövüp, bıçaklayarak öldürdüler: Görüntüler dehşete düşürdü BDDK'dan Enpara kararı: Müşterilerin IBAN'ları da değişecek BDDK'dan Enpara kararı: Müşterilerin IBAN'ları da değişecek
Gökhan Çıra'ya kucağındaki kız çocuğu fotoğrafı soruşturması Gökhan Çıra'ya kucağındaki kız çocuğu fotoğrafı soruşturması Dev bankanın 2024 yıl sonu Dolar/TL tahmini değişti Dev bankanın 2024 yıl sonu Dolar/TL tahmini değişti Türkiye'nin Antaya'daki gizli cenneti işgal altında; artık tatilcilere bile yer yok Türkiye'nin Antaya'daki gizli cenneti işgal altında; artık tatilcilere bile yer yok Yaza veda edin... Sağanak yağışlar tüm yurdu vuracak Yaza veda edin... Sağanak yağışlar tüm yurdu vuracak Kaçak Türklerin sayısı Afgan ve İranlıları yakaladı Kaçak Türklerin sayısı Afgan ve İranlıları yakaladı Fahiş fiyattan, barınma krizine dönmüştü... Barınma krizinde yeni evre Fahiş fiyattan, barınma krizine dönmüştü... Barınma krizinde yeni evre Şeyma Subaşı bu sefer sınırları zorladı: Şelale pozları olay oldu Şeyma Subaşı bu sefer sınırları zorladı: Şelale pozları olay oldu TOKİ'den 32 ilde, yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle arsa satışı TOKİ'den 32 ilde, yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle arsa satışı 1903 yılında gönderilmişti... Tam 121 yıl sonra alıcısına ulaştı 1903 yılında gönderilmişti... Tam 121 yıl sonra alıcısına ulaştı Neredesin Narin ? Türkiye 8 yaşındaki kayıp Narin'i arıyor Neredesin Narin ? Türkiye 8 yaşındaki kayıp Narin'i arıyor