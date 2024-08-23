Türkiye'den Avrupa'ya kaçmaya çalışan yabancı uyruklular yakalandı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Edirne, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde İpsala ilçesine bağlı Paşaköy ve Meriç ilçesine bağlı Akçadem köyünde Avrupa ülkelerine gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör şüphelisi gözaltına alındı. (DHA)
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol