Türkiye'den Avrupa'ya kaçmaya çalışan yabancı uyruklular yakalandı

Edirne, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde İpsala ilçesine bağlı Paşaköy ve Meriç ilçesine bağlı Akçadem köyünde Avrupa ülkelerine gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör şüphelisi gözaltına alındı. (DHA) DHA