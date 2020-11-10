Türkiye'den Azerbaycan'a ''tebrik'' ziyareti

Görüşmede MİT Başkanı Hakan Fidan ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da hazır bulundu.

Bakanlar Aliyev'i anlaşma nedeniyle tebrik ederken; Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğu mesajını da iletti. Görüşmeye, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da katıldı.Görüşmeye, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da katıldı.