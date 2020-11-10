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  4. 10 Kasım 2020 21:39

Türkiye'den Azerbaycan'a ''tebrik'' ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ziyaret etti.

Türkiye'den Azerbaycan'a ''tebrik'' ziyareti
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Görüşmede MİT Başkanı Hakan Fidan ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da hazır bulundu.

Bakanlar Aliyev'i anlaşma nedeniyle tebrik ederken; Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğu mesajını da iletti. Görüşmeye, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da katıldı.Görüşmeye, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da katıldı.

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