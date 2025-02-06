Türkiye'nin 2 yıllık deprem haritası... Her bir kırmızı noktada bir kez daha irkildik

6 Şubat depremlerinin 2'nci yıldönümünde, asrın felaketinden bu güne kadar geçen 2 yıllık sürede Türkiye ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana geldiğini duyuran AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 2 yıllık deprem haritalarını paylaştı...

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat 2023 tarihinden bugüne kadar Türkiye ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu tarihten bugüne kadar meydana gelen deprem verilerine paylaştı. Açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinden günümüze kadar ülkemiz ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana gelmiştir. AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından değerlendirilmesi yapılan bu depremlerin 73 bin 402'si Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgede meydana gelen artçı depremler olup bölgede büyüklüğü 4'ün üzerinde 734 deprem meydana gelmiştir" denildi.

DHA