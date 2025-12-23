Türkiye'nin 5 isimli talihsiz vatandaşı kendini bulabilmek için dava açtı:

Antalya'da doğumunda adı ve cinsiyeti yanlış yazdırılmasıyla başlayan hatalar zinciri nedeniyle 60 yıllık yaşamı boyunca 5 farklı isimle yaşamak zorunda kalan vatandaş emeklilik başvurusu yapabilmek için kendini bulmak uğruna soluğu mahkemede alıp davacı oldu.

Antalya'da yaşayan 60 yaşındaki Ersin A.'ın yaşamı, doğumunda nüfusa Ergün ismiyle ve kız olarak kaydedilmesiyle başlayan hatalar zinciri nedeniyle tam anlamıyla bir hukuk ve bürokrasi mücadelesine dönüştü. Kısa süre sonra nüfus kaydı düzeltilse de yanlışlıklar eğitim, askerlik ve çalışma hayatı boyunca devam etti.

İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Ersin A.'ın itirazı sonrası verilen ikinci diplomada bu kez isminin Ergin olarak yazıldığı ortaya çıktı. 1986-1987 yılları arasında iddiasına göre 18 ay askerlik görevini kendi adıyla yapan Ersin A., 1990'daki Körfez Krizi sonrası ilan edilen seferberlik kapsamında ikinci kez askere çağrıldı ve bu kez Ersün ismiyle askerlik yaptı.

Beş farklı isimle geçen 60 yıl

Ergün, Ersun, Ergin, Ersün ve son olarak mevcut kimliğindeki Ersin A. ismiyle 60 yıl boyunca yaşamını sürdüren Ersin A., bu durum nedeniyle sosyal güvenlik primi ödemelerinde, iş bulma süreçlerinde ve resmi kayıtlarda ciddi sorunlar yaşadı. Emekli olabilmek için avukatıyla birlikte Antalya 9. İş Mahkemesi'ne isim tespiti ve iş kazası tespiti davası açıldı.

Zonguldak SGK'ya yazılan müzekkereye verilen yanıtta, Ersin A.'ın annesi Şerife A.'ın belirtilen tarihlerde vergi mükellefiyetine dair kaydına rastlanmadığı bildirildi. Bilirkişi raporu doğrultusunda mahkeme, istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdi.

1992'ye ait belge umutları yeniden yeşertti

Davadan sonra Ersin A.'ın kardeşi, Zonguldak Çaycuma Vergi Dairesi'nden önemli bir belgeye ulaştı. Belgede, 01.05.1992 tarihinde işe başlama ve 31.12.1997 tarihinde işi terk bilgileri yer aldı. Ayrıca Ersin A.'ın, annesi yanında çalıştığı dönemde vergi mükellefi olduğuna dair kayıtlar bulundu.

Belgenin avukatına ulaştırılmasının ardından Ersin A., isim tespiti ve emeklilik umuduyla istinaf mahkemesine itirazda bulundu.

20 yıldır süren iş kazası mücadelesi

Ersin A., ayrıca 2005 yılında çelik imalatı yapan bir iş yerinde çalışırken iş kazası geçirdi. İddiaya göre sigortasız çalıştırıldığı iş yerinde, kamyona demir yükleyen vincin halatları koptu. Yere düşen demirlerden biri Ersin A.'ın kafasına isabet etti. Baygın halde hastaneye kaldırılan Ersin A.'ın geçirdiği kazanın, "kendisi düştü" denilerek hastane kayıtlarına normal kaza olarak geçirildiği, SGK'ya ise kaza hakkında herhangi bir bildirim yapılmadığı öne sürüldü. Tedavisi tamamlanan Ersin A.'ın gözünde yüzde 70 görme kaybı oluştu.

Sigortasız çalıştırıldığını ve kazanın iş kazası olarak bildirilmediğini öğrenen Ersin A., isim tespit ve iş kazası tespiti davası açtı. Ancak kazanın tek tanığı olan çalışma arkadaşının dava sürecinde hayatını kaybetmesiyle birlikte, 20 yıldır süren hukuk mücadelesinde iş kazasını bir türlü ispatlayamadı. Reddedilen iş kazası davası da istinafa taşındı.

İstinaftan bozma kararı çıktı

İsim tespiti ve iş kazası davaları istinaf mahkemesine taşınırken, her iki dosya da bozuldu. Dosyalar yeniden yargılama yapılmak üzere ilk derece mahkemesine gönderildi.

Ersin A.'ın avukatı Nuray Ertem, kararın ardından yeniden yargılama yolunun açıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ersin Bey'in isim karışıklığı nedeniyle ispat edemediğimiz iş kazası ve isim tespit davaları istinaftan döndü. Karar lehimize bozuldu. Yeniden yargılama yapılacak. İş kazasıyla ilgili yeniden dava açma imkanımız doğdu. İsimdeki yanlışlık düzeldiği anda hizmet tespiti davasının da önü açılacak. İstinaftan dönmesi dolayısıyla, iş kazasının tespitine karar verilirse tazminat alma imkanı da olacak. Tazminat davası açacağız ve Ersin beyi mutlu edeceğiz. Şu anda SGK kayıtlarında Ersin, Ersün, Ersun ve Ergün olmak üzere farklı isimler görünüyor. Bu nedenle hizmet birleştirmesi yapılamıyordu. Bu karar emsal niteliğinde."

"21 yıl sonra hayallerim yeniden canlandı"

İstinaf kararının ardından konuşan Ersin A. ise yaşadığı duyguyu şu sözlerle anlattı: "İş kazasıyla ilgili dava yaklaşık 21 yıl sonra istinaftan geri döndü. Açılan davaların bundan sonra daha hızlı ilerleyeceğine inanıyoruz. En azından kendimizi mahkemede kabul ettirebileceğimizi düşünüyorum. Davalardan birisi, 2005 yılında geçirdiğim iş kazasıyla ilgiliydi. O dönemde işe Ersün A. ismiyle başlamıştım ve dava da bu isimle açılmıştı. 2006 yılında ise resmi olarak Ersin A. oldum. Yaklaşık 20-21 yıldır Ersin A. olarak yaşıyorum. Belgeler ve bilgilerle, avukatımızın desteğiyle ismimizin tespitini sağlamayı amaçlıyoruz. İsimleri birleştirebilirsek emeklilik hakkımız da doğacak. Emekli olmak sadece bir hayal değil, belki de gerçek olacak. 60 yaşındayım. Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum ama umut ediyorum. İstinaftan kararın döndüğünü öğrendiğim gün dünyalar benim oldu. Bugüne kadar birinin beni arayıp ‘istinaftan karar geri döndü' dediğini hiç duymamıştım. Adaletin er ya da geç yerini bulduğuna inanıyorum. 21 yıl sonra hayallerim yeniden yeşerdi. 21 yıl sonra da olsa, 30 yıl sonra da olsa adalet yerini buluyor. 60 yıl sonra da İnşallah bir gün isimlerimiz birleştirilir ve emekli olurum. O günü de görmeyi diliyorum."

İHA