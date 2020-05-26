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  4. 26 Mayıs 2020 11:17

Türkiye'nin 6 asırlık tarihi çarşısında yangın

Kırklareli’nde Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Hızırbey Arastası’nda yangın çıktı. 637 yıllık tarihi kapalı çarşının içindeki bir dükkanda çıkan yangın söndürüldü.

Türkiye'nin 6 asırlık tarihi çarşısında yangın
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Kırklareli'ndeki Hızırbey Arastası'nda bir dükkan yandı. 637 yıllık çarşıdaki yangın söndürüldü.

İçeriden duman çıktığının fark edilmesinin ardından itfaiye ekipleri tarihi çarşının kapılarını açmak için büyük çaba harcadı. Kapı kilidinin kırılmasının ardından bir dükkanda çıktığı belirlenen yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangın çıkan dükkanda kolonya ve plastik malzeme olduğu görülürken maddi hasar meydana geldi.

Tarihi çarşı, Kösemihalzade Hızır Bey tarafından 1383 yılında yaptırılan külliye içerisinde yer alıyor. (AA)

 
 

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