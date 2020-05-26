Türkiye'nin 6 asırlık tarihi çarşısında yangın

Kırklareli'ndeki Hızırbey Arastası'nda bir dükkan yandı. 637 yıllık çarşıdaki yangın söndürüldü.

İçeriden duman çıktığının fark edilmesinin ardından itfaiye ekipleri tarihi çarşının kapılarını açmak için büyük çaba harcadı. Kapı kilidinin kırılmasının ardından bir dükkanda çıktığı belirlenen yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangın çıkan dükkanda kolonya ve plastik malzeme olduğu görülürken maddi hasar meydana geldi.

Tarihi çarşı, Kösemihalzade Hızır Bey tarafından 1383 yılında yaptırılan külliye içerisinde yer alıyor. (AA)



