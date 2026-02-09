Türkiye'nin beyaz cennetinde kayak kazası: Çok sayıda yaralı var

Bingöl’deki Hesarek Kayak Merkezi'nde iki kayakçının çarpışarak bir grubun arasına daldığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Olay, Bingöl'de bulunan Hesarek Kayak Merkezi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kayak takımıyla peş peşe giden vatandaşlardan biri, dengesini kaybetmesi sonucu arkasından gelen kişi ile çarpıştı. Çarpışmayla birlikte kayakçılar, bir grubun arasına daldı. Kazada 6 kişi yaralanırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İHA