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Türkiye'nin beyaz et devi 3'üncü kez suçüstü yakalandı

Türkiye'nin beyaz et devi 3'üncü kez suçüstü yakalandı
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Beyaz et sektöründe piyasayı belirleyici konumda bulunan firmanın kesimhane bölümünden Büyüksu Deresi'ne boşalttığı zehirli atıklar sebebiyle 3'üncü kez yakalandı.

Bolu'da faaliyet gösteren ve beyaz et sektöründe piyasayı belirleyici konumda bulunan firma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün radarından çıkamıyor.

Firması, zehirli atıklarını kesimhanelerinin yanından geçen Büyüksu Deresi’ne deşarj ettiği esnada 3'üncü kez ekiplere yakalandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tespitlerin ardından tavuk üretimi yapan firmaya"Çevreyi kasten kirletmek" suçundan 3 milyon 480 bin TL ceza kesildi. ,

Firmaya son 15 günde toplamda 8 milyon 120 bin TL ceza kesildi.

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İHA

Etiketler beyaz et skandal üçüncü kez yakalandılar üretim zehir atık
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