Türkiye'nin bir cenneti daha ranta kurban gitti

Konya’nın Hadim ilçesine bağlı Çiftepınar köyü sınırları içinde bulunan doğal sit alanı niteliğindeki Yerköprü Şelalesi, daha çok turist çekmek için yapılan çevre düzenlemesiyle tüm doğallığını yitirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanıp bir inşaat şirketine devredilen ve 20 milyon liraya mal olacağı öne sürülen projeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da destek verirken ortaya çıkan sonuç yöre halkının tepkisini çekti.

Hadim’in eski Belediye Başkanı Mürsel Ayrancı, “Burada doğal güzellik bozulmadan ve fazla bir masraf etmeden düzenleme yapılabilir, alan korunabilirdi. Hem yapılan masraf hebadır hem de buranın doğası katledilmiştir. Yerköprü Şelalesi kendine özgü bitki örtüsü ile dağ ve doğa turizminin bölgedeki cazibe merkezlerinden birisi olarak kalmalıydı. Yapılan yanlış bir uygulama” diye konuştu.

ŞELALE JEOPARK KRİTERLERİ TAŞIYOR



Yerköprü Şelalesi, Göksu ile Karasu nehirlerinin buluştuğu noktada oluşan Türkiye’nin doğal miraslarından biri. Eski yatağından kalker tabana dalan Göksu, bir süre yeraltından aktıktan sonra köprü biçimindeki doğal kaya oluşumunun bulunduğu alandan yüzeye çıkıyor. Göksu’nun yüzeye çıktığı noktadan yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen Karasu ise görsel bir şölen oluşturarak Yerköprü Şelalesi’ne dönüşüyor. İki su kaynağının buluşmasıyla oluşan Göksu, binlerce yıldır suyun biçimlendirdiği Torosları aşarak Silifke’den Akdeniz’e dökülüyor.

Göksu Nehri üzerinde Yerköprü adıyla anılan iki şelale bulunuyor. Biri Mersin’in Mut, diğeri ise nehrin kaynağını aldığı Konya’nın Hadim ilçesinde. Ancak Anadolu coğrafyasının en özgün jeolojik oluşumlarına ev sahipliği yapan bölgede bulunan Hadim Yerköprü Şelalesi insan eliyle tüm doğal güzelliğini yitirdi. Sahip olduğu karstik oluşumlar ve hidrojeolojik yapısı nedeniyle jeopark kriterleri taşıyan Türkiye’nin önemli bir doğal mirası daha animasyon projelerinin kurbanı oldu.

SEYİR TERASI, RESTORAN, OTOPARK, MESCİT VE PİKNİK ALANLARI

1992 yılında dönemin Hadim Belediye Başkanı Mürsel Ayrancı’nın girişimleriyle doğal sit alanı ilan edilen Yerköprü Şelalesi, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak bir inşaat şirketine ihale edilen proje ile adeta piknik alanına dönüştü. Üç etaptan oluşan proje kapsamında şelalenin olduğu alana bir restoran ve kafeterya, seyir terası, çay bahçesi, mescit, 30 civarında kamelya, otopark gibi üniteler inşa edildi. Traverten oluşumların yok edildiği projenin uygulaması sırasında küçük mağaraların da yer aldığı kayalık bölge dinamitle patlatılırken, şelalenin tam karşısına bir de asma köprü inşa edildi.

Doğal sit alanlarını yapılaşmaya ve tahribatlara karşı koruması gereken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün de desteğiyle uygulanan peyzaj projesi tamamlanma aşamasına gelince ortaya çıkan manzara yöre halkının ve doğaseverlerin tepkisini çekti. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, korunan alanların tespiti ve ilan edilmesinde ülkenin en yetkili kurumu.

ESKİ BAŞKAN: DOĞAL YAPI BOZULMAMALIYDI

Hadim’de 1989-1999 arasında görev yapan eski Belediye Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Mürsel Ayrancı, 1991 yılında Yerköprü Şelalesi’nin korunması için yaptıkları başvurunun ardından yapılan çalışmayla bölgenin doğal sit alanı ilan edildiğini anımsatarak, “Sit alanı olan bir bölgede doğal yapının bozulmaması, yapılaşma olmaması gerekiyordu. Buranın koruma altına alınmasındaki amaç, arazi yapısının ve bitki örtüsünün bozulmaması, toprağının bile değiştirilmemesiydi. Burada şimdi siz istediğiniz kadar ağaç dikip peyzaj düzenlemesi yapın, yok edilen doğal yapıyı geri getirmek mümkün değil” dedi.

İKTİDAR VEKİLİ PROJEYİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara merkezli Öztaş İnşaat ve Ticaret A.Ş. adlı özel bir firmaya ihale edilen Yerköprü Şelalesi projesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da destek verdi. AKP Konya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun’un doğum yeri olan Hadim’e bağlı Çiftepınar (Çakallar) köyü sınırlarında uygulanan proje için 20 milyon TL harcandığı öne sürülüyor. Sorgun projeyi başından beri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yıl şelalede uygulana proje alanını ziyaret eden Sorgun, “1992 yılında burası doğal sit alanı olarak ilan edildi. Ama o günden bu yana ciddi bir çalışma yapılamamıştı. Büyükşehir sınırları içine girdikten sonra ise bu konuda çok önemli ilerlemeler sağlandı. Burası adeta Konya’nın sahili konumunda olan bir bölge. Bu bölgede doğal ürün olarak nar, incir, Antep fıstığı, Trabzon hurması ve daha birçok meyve yetişiyor. Herkesi bu eşsiz güzelliği görmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

‘YASAL ENGELLERDEN DOLAYI İŞLEM YAPILAMAMIŞTI’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar şelale çevresine yasal engellerden dolayı çok fazla işlem yapılamamıştı. Biz de buraya üç aşamadan oluşan bir yatırım yapıyoruz. Projenin ilk etabını tamamladık, ikinci etabın da yüzde 50’si bitmiş durumda. İnşallah tüm çalışmalar bittiğinde şelale çok sayıda yerli ve yabancı turistin akınına uğrayacak. 100 bin metrekarelik alanda düzenleme gerçekleştiriyoruz. Buraya gelen turistler her anlamda fiziki olarak çok güzel bir mekânı ziyaret etmiş olacak” görüşünü dile getirmişti.