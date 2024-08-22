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Türkiye'nin dev yılanı geri döndü: Bundan tam 26 yıl önce görülmüştü

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Sivas’ta görülen 5 metre boyutundaki dev yılan görenleri korkuttu. Bölge halkı aynı büyüklükteki bir yılanın son olarak tam 26 yıl önce görüldüğünü söyledi.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Dürmepınar köyünde hayvancılıkla uğraşan Yunus Ardıç, kardeşiyle birlikte merada sürüsünü otlatırken dev bir yılanla karşılaştı.

Yılanın sürüye yaklaştığını gören iki kardeş önce panikle geri çekildi. Ardıç kardeşler, ardından yılanın hareketsiz beklemesi üzerine telefonla yılanı görüntüledi.

Sivas’ta görülen 5 metre boyutundaki dev yılan görenleri korkuttu. Bölge halkı aynı büyüklükteki bir yılanın son olarak tam 26 yıl önce görüldüğünü söyledi.

Yunus Ardıç, benzer büyüklükteki bir yılanın köylerinde en son 1998 yılında dedeleri tarafından görüldüğünü anlatarak, “Kardeşimle sürü yayarken yılanı gördük. Hayvanlara saldıracaktı. Korkup geri kaçtık. Sonra hareketsiz olduğunu fark edince görüntü aldım. En son 1998 yılında dedelerimiz burada bu büyüklükte bir yılan görmüş” şeklinde konuştu.

DHA

Etiketler Sivas gürün dev yılan 5 metrelik dev 5 metrelik dev yılan 5 metrelik yılan
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