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  4. 12 Mayıs 2017 09:59

Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonu başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Samsun merkezli 13 ilde fuhuş operasyonu başlattı. 731 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonu başlatıldı
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Samsun merkezli Ankara ve İstanbul’un da aralarında bulunduğu 13 ili kapsayan 1.781 polisin katılımıyla 731 şüpheliye yönelik Türkiye’nin en büyük fuhuş operasyonu sabah saatlerinde başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir yıl süren çalışma sonucu Samsun merkezli Ankara ve İstanbul’un da aralarında bulunduğu 13 ili kapsayan Türkiye’nin en büyük fuhuş operasyonu başlatıldı. "Son Kapı 1" adı verilen operasyon eş zamanlı olarak sabah saat 06.00’da başladı. Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz’un yönettiği operasyona  1.781 polis katıldı. 731 sanığa yönelik gözaltı kararının verildiği operasyonda internet üzerinde eskort kız ilanı veren 30 internet sitesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu eskort kızlar, bu kızları pazarlayanlar ve ilan verenlerin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon kapsamında yaklaşık 2 milyon lira mal varlığına el konulduğu öğrenildi.

Operasyonun devam ettiği ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İHA

samsun , istanbul , fuhuş , ankara