Örgüt mensuplarının 2 milyon 75 bin liralık mal varlıklarına ve bankada bulunan 3 milyon 500 bin lira paraya el konuldu. Ailesinin saldırı ihtimaline karşın çelik yelek giydirildi

Samsun merkezli Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 14 ili kapsayan Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 31 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince bir yıl süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından Samsun merkezli Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 14 ilde 6 gün önce Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonu başlatılmıştı. "Son Kapı" adı verilen ve bin 781 polisin katıldığı operasyonda gözaltı kararı verilen 731 şüpheliye yönelik 5 ayrı örgütten 4'üne Samsun polisi tarafından, 1'ine de Adana polisi tarafından eş zamanlı baskın yapılmıştı.

Samsun merkezli operasyonda 20 eskort sitesi ile ilgili Telekominasyon İletişim Daire Başkanlığı tarafından kapatma kararı alınırken, bu sitelere ilen verip fuhuş yapan aralarında 3'ü travesti 292 eskort kadının ifadesi alınarak haklarında idari işlem yapıldı.

Gözaltına alınan aralarında eskort sitesi yöneticilerinin ve para trafiğini yönetenlerin de bulunduğu 1'i kadın 31 kişinin 6 gün süren sorguları tamamlandı. Şahıslar bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Bitlisli kadına çelik yelek giydirildi

Şahısların adliyeye sevki sırasında Van nüfusuna kayıtlı Bitlisli kadın D.T.'ye (25), ailesinin saldırı ihtimaline karşın çelik yelek giydirildi.

Operasyon kapsamında örgüt mensuplarının 2 milyon 75 bin liralık mal varlıklarına ve bankada bulunan 3 milyon 500 bin lira paraya el konuldu. Bankadaki 25 ayrı hesabın incelemelerinin devam ettiği ve ele geçen parada artış beklendiği öğrenildi.

Samsun polisinin soruşturma kapsamında 2016-2017 yılları arasında söz konusu şahıslara yönelik 50 adli, 140 da idari işlem yaptığı, bu kapsamda fuhuş için kullandıkları tespit edilen 190 ikametgah ile 3 otel ve 2 saunaya da idari kapatma işlemi uygulandığı öğrenildi. Örgüt mensuplarının sahte internet sitesi düzenleyip ilan veren kadınlardan para alıp dolandırdıkları, ayrıca fuhuş yapmak için yönlendirilen müşterileri de paralarını alıp ailelerin oturduğu adreslere yönlendirdikleri ortaya çıktı.