Türkiye'nin gök vatan savunucuları Gökdoğan ve Bozdoğan'dan tarihi başarı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen milli hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki tam bağımsızlık yürüyüşü, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda hız kesmeden devam ediyor.

Türk mühendisliğinin gökyüzündeki yeni gururu olan milli hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN, kritik bir eşiği daha başarıyla aşarak doğrulama sürecini geride bıraktı.

Bakan Kacır'dan Nefes Kesen Atış Görüntüleri

Konuyla ilgili müjdeli haberi ve füzelerin harp başlıklı test atışlarına ait nefes kesen görüntüleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır kendi sanal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Geliştirilen bu füzelerin sıradan birer mühimmat olmanın çok ötesinde anlamlar taşıdığını vurgulayan Bakan Kacır, testlerin kusursuz bir şekilde tamamlandığını duyurdu.

"Gökyüzündeki Caydırıcılığımızın Somut Göstergesi"

TÜBİTAK SAGE (Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü) bünyesindeki mühendis ve teknisyenlerin yoğun emekleriyle hayata geçirilen bu dev projeyi değerlendiren Bakan Kacır, paylaştığı tebrik mesajında şu çarpıcı ifadelere yer verdi:

"Milli hava-hava füzelerimiz harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geride bıraktı. Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesidir. TÜBİTAK SAGE’mizin mühendis ve teknisyenleri başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği bulunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemize hayırlı olsun. Milli Teknoloji Hamlesi yolunda çok daha güçlü yarınlara..."

DHA