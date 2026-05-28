  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Türkiye'nin gök vatan savunucuları Gökdoğan ve Bozdoğan'dan tarihi başarı

Türkiye'nin gök vatan savunucuları Gökdoğan ve Bozdoğan'dan tarihi başarı

Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen milli hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki tam bağımsızlık yürüyüşü, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda hız kesmeden devam ediyor.

Türk mühendisliğinin gökyüzündeki yeni gururu olan milli hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN, kritik bir eşiği daha başarıyla aşarak doğrulama sürecini geride bıraktı.

Türkiye'nin gök vatan savunucuları Gökdoğan ve Bozdoğan'dan tarihi başarı

Bakan Kacır'dan Nefes Kesen Atış Görüntüleri

Konuyla ilgili müjdeli haberi ve füzelerin harp başlıklı test atışlarına ait nefes kesen görüntüleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır kendi sanal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Geliştirilen bu füzelerin sıradan birer mühimmat olmanın çok ötesinde anlamlar taşıdığını vurgulayan Bakan Kacır, testlerin kusursuz bir şekilde tamamlandığını duyurdu.

Türkiye'nin gök vatan savunucuları Gökdoğan ve Bozdoğan'dan tarihi başarı

"Gökyüzündeki Caydırıcılığımızın Somut Göstergesi"

TÜBİTAK SAGE (Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü) bünyesindeki mühendis ve teknisyenlerin yoğun emekleriyle hayata geçirilen bu dev projeyi değerlendiren Bakan Kacır, paylaştığı tebrik mesajında şu çarpıcı ifadelere yer verdi:

"Milli hava-hava füzelerimiz harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geride bıraktı. Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesidir. TÜBİTAK SAGE’mizin mühendis ve teknisyenleri başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği bulunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemize hayırlı olsun. Milli Teknoloji Hamlesi yolunda çok daha güçlü yarınlara..."

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

CHP önünde şoke eden manzara: Araçlar satışa çıktı, üzerine ''haram'' yazıldı!
CHP önünde şoke eden manzara: Araçlar satışa çıktı, üzerine ''haram'' yazıldı!
Define avcılarının mahsur kaldığı mağarada mucize kurtuluş
Define avcılarının mahsur kaldığı mağarada mucize kurtuluş
Çağla Şıkel'in 13 yaş küçük yeni sevgilisi ortaya çıktı
Çağla Şıkel'in 13 yaş küçük yeni sevgilisi ortaya çıktı
Yazın sessiz katilleri Türkiye'ye geri döndü! Bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte belirtiler...
Yazın sessiz katilleri Türkiye'ye geri döndü! Bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte belirtiler...
Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan'ın dekolteli tatil tarzına beğeni yağdı
Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan'ın dekolteli tatil tarzına beğeni yağdı
''Tövbe ettim'' demişti; Şeyma Subaşı bikini sözünü çabuk bozdu
''Tövbe ettim'' demişti; Şeyma Subaşı bikini sözünü çabuk bozdu
Uzman çavuşluğu bırakıp köyüne dönüp, kendi işinin patronu oldu
Uzman çavuşluğu bırakıp köyüne dönüp, kendi işinin patronu oldu
Motosiklet ile takip ettikleri kamyonetten seyir halinde tam 40 kilo et çaldılar!
Motosiklet ile takip ettikleri kamyonetten seyir halinde tam 40 kilo et çaldılar!
Etiketler Gökdoğan Gökdoğan füzesi bozdoğan Bozdoğan füzesi mehmet fatih kacır TÜBİTAK SAGE milli füze hava savunma sanayii milli teknoloji yerli silah video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan'ın dekolteli tatil tarzına beğeni yağdı Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan'ın dekolteli tatil tarzına beğeni yağdı Öğretmeninden ''çok acım'' diyerek harçlık isteyen minik baba dayağı! Öğretmeninden ''çok acım'' diyerek harçlık isteyen minik baba dayağı! Mansur Yavaş'ın CHP'deki sessizliğinin perde arkası ortaya çıktı Mansur Yavaş'ın CHP'deki sessizliğinin perde arkası ortaya çıktı Boğulma vakalarına karşı İnsansız Cankurtaran Aracı (İCA) işbaşı yaptı! Boğulma vakalarına karşı İnsansız Cankurtaran Aracı (İCA) işbaşı yaptı! Fethiye'de feci kaza: Otomobilin üzerine savrulan motosiklet sürücüsü öldü Fethiye'de feci kaza: Otomobilin üzerine savrulan motosiklet sürücüsü öldü TOMA'ya çıkmıştı... O şüpheli tutuklandı! İmam Hatip okulu müdür yardımcısı çıktı! TOMA'ya çıkmıştı... O şüpheli tutuklandı! İmam Hatip okulu müdür yardımcısı çıktı! İbrahim Tatlıses'ten Sağlık Sorunları Sonrası Yeni İmaj: İzmir'den Sevenlerine Seslendi İbrahim Tatlıses'ten Sağlık Sorunları Sonrası Yeni İmaj: İzmir'den Sevenlerine Seslendi İstanbul'da korkunç cinayet! Alacaklısını pencereden atarak öldürdü! İstanbul'da korkunç cinayet! Alacaklısını pencereden atarak öldürdü! Kadir İnanır'ın sağlık durumunda kritik süreç başladı; enfeksiyon geriledi ama risk sürüyor Kadir İnanır'ın sağlık durumunda kritik süreç başladı; enfeksiyon geriledi ama risk sürüyor Türkiye'nin turizm cennetindeki 1.450 TL'lik lahmacunun cezası belli oldu Türkiye'nin turizm cennetindeki 1.450 TL'lik lahmacunun cezası belli oldu
Cezaevinden hastanede dehşet saçtı! 2'si güvenlik görevlisi 3 yaralı var! Cezaevinden hastanede dehşet saçtı! 2'si güvenlik görevlisi 3 yaralı var! Tek isteği enerjisini atmaktı... Liseli Kalbinur Dünya Şampiyonu oldu Tek isteği enerjisini atmaktı... Liseli Kalbinur Dünya Şampiyonu oldu Nüfusun 3'te 1'inin gözü kulağı AK Parti'nin verip de unuttuğu seçim müjdesinde! Nüfusun 3'te 1'inin gözü kulağı AK Parti'nin verip de unuttuğu seçim müjdesinde! Kütahya'da sabaha karşı peşpeşe 2 deprem birden! Vatandaş sokakta sabahladı Kütahya'da sabaha karşı peşpeşe 2 deprem birden! Vatandaş sokakta sabahladı Yazın sessiz katilleri Türkiye'ye geri döndü! Bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte belirtiler... Yazın sessiz katilleri Türkiye'ye geri döndü! Bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte belirtiler... Çağla Şıkel'in 13 yaş küçük yeni sevgilisi ortaya çıktı Çağla Şıkel'in 13 yaş küçük yeni sevgilisi ortaya çıktı Motosiklet ile takip ettikleri kamyonetten seyir halinde tam 40 kilo et çaldılar! Motosiklet ile takip ettikleri kamyonetten seyir halinde tam 40 kilo et çaldılar! Uzman çavuşluğu bırakıp köyüne dönüp, kendi işinin patronu oldu Uzman çavuşluğu bırakıp köyüne dönüp, kendi işinin patronu oldu İstanbul'un burnunun dibindeki yaz tatili cennetine tatilci akını! Plajlar tatilcilerle doldu İstanbul'un burnunun dibindeki yaz tatili cennetine tatilci akını! Plajlar tatilcilerle doldu ''Tövbe ettim'' demişti; Şeyma Subaşı bikini sözünü çabuk bozdu ''Tövbe ettim'' demişti; Şeyma Subaşı bikini sözünü çabuk bozdu