Türkiye'nin gururu ATAK iş başında: 3 PKK'lı öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.