Türkiye'nin gururu ATAK iş başında: 3 PKK'lı öldürüldü!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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