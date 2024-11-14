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Türkiye'nin güzel fenomeni ve ünlü YouTuberı fuhuştan gözaltında

Türkiye'nin güzel fenomeni ve ünlü YouTuberı fuhuştan gözaltında
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İstanbul'da bir masaj salonunda fuhuş yapıldığına dair ihbar üzerine yapılan baskın sonrasında biri Instagram diğeri ise YouTube fenomeni olan Türkiye'nin iki ünlü ismi gözaltına alındı.

İstanbul Ataşehir'de fuhuş yapıldığı ihbarının ardından bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda, salon sahibinin Youtuber K.B. olduğu ortaya çıktı.

K.B.'in ve fenomen sevgilisi N.A.'ın de bulunduğu 7 şüpheli hakkında "zincirleme şekilde fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık veya yer temin etmek" suçundan 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ataşehir'de geçen yıl Ekim ayında bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde geçen Şubat ayında eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınıp tutuklanan 4 şüpheliden birinin Youtuber K.B., eniştesi, kuzeni ve arkadaşı ile fenomen sevgilisi N.A. olduğu anlaşıldı.
Fuhuş çetesini eski sevgili ihbar etti

İhbarda, N.A.'ın kadınları pazarladığı, salona gelecek müşterileri kendisine ait Instagram hesabından iletişim kurarak temin ettiği belirtildi. Fenomen N.A. kendisinin de içinde olduğu çeteyi çökertmek için ihbar yapan isimlerden birinin yine kendisi olduğunu ifade etti. N.A., K.B.'le birlikte olduğu süre içinde Denizli'de fuhuş yaptığını, fuhuş amacıyla internet üzerinden ilan verip, kazandığı paradan sevgilisine pay da verdiğini anlattı. N.A., K.B.'in kuzeni ve eniştesinin de müşterilerin ulaşımını yaptığını ve onların da pay aldığını, bir süre sonra ayrıldıklarını ve yine de eski sevgilisinin eniştesinin kendisinden para aldığını belirtti.

Daha sonra K.B.’in İstanbul Ataşehir'de masaj salonu açıp masaj adı altında fuhuş yaptırarak para kazandıklarını öğrendiğini söyleyen N.A., akabinde bu durumu polise ihbar ettiğini ifade etti.

“Fuhuş suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum”

Youtuber K.B. ise, "N.A. ile klip çekimleri yapıyorduk. N.A. ile bir yakınlaşmamız oldu. Sonrasında benim hayatıma çok fazla müdahale ettiği için kendisinden ayrıldım. Youtube kanalım çalındı. Masaj sertifikam olduğu için salon açtım. N.A. iş yerimi öğrendikten sonra sürekli beni taciz etti. Fuhuş suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

“N.A. K.B.’e takıntılıydı”

Tutuklanan diğer şüpheli Burak D. ise, "4 arkadaş salonu ortak açtık. K.B.'in sevgilisi N.A. kendisine takıntılı olduğu için bizim masaj salonumuzu öğrenmiş. Asılsız ihbar ve tehditlerde bulundu. Biz de bu sebeple dükkanı kapattık. Kesinlikle fuhuş işiyle ilgim yoktur" dedi.

7 yıl hapis cezası istendi

6 mağdur kadının yer aldığı iddianamede, aralarında Youtuber K.B.'in ve fenomen sevgilisi N.A.'ın de bulunduğu 7 şüpheli hakkında "zincirleme şekilde fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık veya yer temin etmek" suçundan 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İHA

Etiketler masaj salonu fuhuş fuhuş baskını Ünlü youtuber ünlü fenomen
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