  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Türkiye'nin ''jokerleri'' yakalandı: 32 ilde 258 gözaltı var!

Türkiye'nin ''jokerleri'' yakalandı: 32 ilde 258 gözaltı var

Güncelleme:

Bitlis merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonda 43'ü organizatör 258 kişi gözaltına alındı.

Bitlis il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren sürücü kurslarında okuma yazma bilmeyen şahısları MTSK ve SRC sınavlarından geçirmek için yerlerine ‘joker’ eleman olarak tabir edilen kişilerin sınava yerleştirildiği veya kopya düzeneği kullanılarak sınavlardan geçirildikleri ve usulsüz şekilde sürücü belgesi alındığı tespit edildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Bitlis merkezli 32 ilde operasyon düzenlendi. Bu organizasyonu yöneterek suç işlemek amacıyla örgüt kuran, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işleyen 43 organizatör ile suça karıştıkları tespit edilen 258 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 258 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet gaz bombası, 348 adet 7x65 mm çapında tabanca fişeği, 36 adet tüfek kartuşu, 11 adet AK-47 fişeği, 9 adet kopya düzeneğinde kullanılan cep telefonu, 3 adet kopya düzeneğinde kullanılan kulaklık, 5 adet sahte kimlik, 5 adet sikke ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 12 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İHA

text-ad
Etiketler Bitlis istanbul joker sınav sınav jokerleri gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rasim Ozan Kütahyalı gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın evlerinin basılmasını istemiş! Rasim Ozan Kütahyalı gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın evlerinin basılmasını istemiş! Özgü Namal’dan Kızıl Goncalar dizisine vedası olay oldu Özgü Namal’dan Kızıl Goncalar dizisine vedası olay oldu Doğada kendi kendine yetişen kanserin ve şekerin doğal çözümü pazarda 300 TL'den satışta! Doğada kendi kendine yetişen kanserin ve şekerin doğal çözümü pazarda 300 TL'den satışta! 8 ilde dev ''yatırım danışmanı'' operasyonu: Onlarca gözaltı var! 8 ilde dev ''yatırım danışmanı'' operasyonu: Onlarca gözaltı var! Sosyal medyada uygunsuz görüntülerini satan anneden alınan çocuk, tekrar geri verildi Sosyal medyada uygunsuz görüntülerini satan anneden alınan çocuk, tekrar geri verildi Boğaziçili profesörün iddiaları olay oldu: ''Yüzlerce öğrencinin sınavı iptal edildi!'' Boğaziçili profesörün iddiaları olay oldu: ''Yüzlerce öğrencinin sınavı iptal edildi!'' Doğum destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu Doğum destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu Gürültüyü duyup evinden çıktı; karşılaştığı manzarayla şoke oldu! Gürültüyü duyup evinden çıktı; karşılaştığı manzarayla şoke oldu! Sokak ortasında eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını defalarca bıçakladı Sokak ortasında eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını defalarca bıçakladı İbrahim Tatlıses'ten Hülya Avşar'a itiraf üstüne itiraf! İbrahim Tatlıses'ten Hülya Avşar'a itiraf üstüne itiraf!
Güzel oyuncuya ünlü ve evli yönetmenden ahlaksız teklif! Güzel oyuncuya ünlü ve evli yönetmenden ahlaksız teklif! Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'i karıştıracak şampiyonluk yorumu Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'i karıştıracak şampiyonluk yorumu Hamilelik pozları olay olmuştu; Karsu anne oldu; bebeğine koyduğu isim olay oldu! Hamilelik pozları olay olmuştu; Karsu anne oldu; bebeğine koyduğu isim olay oldu! İBB'den Cem Küçük'ün ''2 milyon dolarlık'' skandal iddiasına rest İBB'den Cem Küçük'ün ''2 milyon dolarlık'' skandal iddiasına rest DEM'li Pervin Buldan önce paylaştı, sonra sildi DEM'li Pervin Buldan önce paylaştı, sonra sildi CHP'nin yüzde 2 oy aldığı Yozgat'ta Kasketiyle traktörün direksiyonunda Özgür Özel izdihamı! CHP'nin yüzde 2 oy aldığı Yozgat'ta Kasketiyle traktörün direksiyonunda Özgür Özel izdihamı! Ünlü kadın oyuncu, sosyal medya fenomeni arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Ünlü kadın oyuncu, sosyal medya fenomeni arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Yerli otomobil Togg için yapılan bu çekilişi sakın kaçırmayın (!) Yerli otomobil Togg için yapılan bu çekilişi sakın kaçırmayın (!) Erdoğan'dan ''normal doğum pankartı'' tepkilerine karşı tepki! Erdoğan'dan ''normal doğum pankartı'' tepkilerine karşı tepki! Herkesin gözü önünde, eşinin yanında silahla vuruldu! Herkesin gözü önünde, eşinin yanında silahla vuruldu!