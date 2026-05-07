Türkiye’nin kahreden tablosu: 2026’nın sadece ilk 4 ayında öldürülen kadın sayısı şoke etti!
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Nisan 2026 Kadın Cinayetleri Veri Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre yılın ilk 4 ayında 133 kadın cinayete kurban giderken, sadece Nisan ayında 31 kadın katledildi. En güvenli yer olması gereken evlerin, cinayetlerin ana mekanı olduğu gerçeği bir kez daha vurgulandı. Şüpheli ölümlerin artışı ve ateşli silah kullanımı dikkat çekerken, hayatını kaybedenlerin %41,9’unun 19-35 yaş grubunda olduğu açıklandı.

Türkiye’de kadın cinayetleri durdurulamaz bir boyuta ulaşırken, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) Nisan 2026 raporu acı tabloyu ortaya koydu. 2026 yılının ilk dört ayında toplam 133 kadın erkek şiddetiyle hayattan koparıldı.

Nisan Ayında 31 Can Kaybı

Rapora göre, sadece Nisan ayı içerisinde 31 kadın katledildi. Bu ölümlerin 24’ü doğrudan cinayet olarak kayıtlara geçerken, 7 kadının ölümü ise "şüpheli" olarak dosyaya girdi. Katledilen kadınların 10'unun evli, 8'inin bekar, 3'ünün ise boşanmış olduğu tespit edildi.

Failler Tanıdık: Aile İçi Şiddet İlk Sırada

Kadınların en yakınındaki erkekler tarafından hedef alınması raporun en dikkat çekici kısımlarından biri oldu.

13 kadın: Eşi, oğlu, babası veya erkek kardeşi gibi aile üyeleri tarafından,
3 kadın: Boşandığı veya boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından,
2 kadın: Birlikte yaşadığı erkek tarafından öldürüldü.

En Çok "Ateşli Silahlar" Kullanıldı

Vahşetin yöntemi incelendiğinde, bireysel silahlanmanın yarattığı tehlike bir kez daha kanıtlandı. 4 aydaki cinayetlerin 68’inde ateşli silahlar kullanıldı. Nisan ayı özelinde ise 17 kadın silahla, 7 kadın ise kesici aletlerle öldürüldü.

Yaş Grubu ve Mekan Analizi

Rapora göre şiddetin hedefinde en çok genç kadınlar bulunuyor:

Risk Grubu: Ölen kadınların %41,9’u 19-35 yaş aralığında. En genç kurban 16, en yaşlı kurban ise 66 yaşında.

En Güvensiz Yer Ev: Kadınların büyük çoğunluğu (%70'i) en güvenli olması gereken yerlerde, yani kendi evlerinde (93 vaka) katledildi. Kamusal alanlarda 17, sulak alanlarda ise 11 kadın can verdi.

TKDF'nin bu verileri, kadına yönelik şiddetle mücadelede yasaların ve koruma mekanizmalarının etkinliğinin yeniden tartışmaya açılması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Etiketler kadın cinayetleri raporu TKDF Nisan raporu Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu kadına şiddet kadın cinayeti kadın cinayetleri türkiye
