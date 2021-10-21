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Türkiye'nin kanını donduran davada ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Türkiye'nin kanını donduran davada ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Ankara'da evde ölü bulunan Esra H.'nun ölümüne ilişkin Ü.U.'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ankara'da evde ölü bulunan Esra H.'nun ölümüne ilişkin Ü.U.'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ü.U. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianameye göre Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve, 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet güçleri, 25 yaşındaki Esra H.'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine olay gecesi Esra H. ile aynı evde kalan şüpheliler Ü.U., Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alındı.

İddianamede ifadelerine yer verilen şüpheliler, Esra H.'na yönelik bir eylemlerinin olmadığını, ölümüne ilişkin ise bilgilerinin bulunmadığını iddia etti.

"Diğer şüpheliler suç delillerini kararttı"

Dosyanın delilleri arasında yer alan Adli Tıp Raporu'nda Esra H.'nun, künt kafa travmasına bağlı iç kanaması sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi.

İddianamede, şüpheli Ü.U.'un Esra H.'nu öldürdüğü, diğer iki şüphelinin ise suç delillerini kararttıklarına dikkat çekildi.

Bu kapsamda, şüpheli Ü.U.'un, "kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi" kasten öldürme suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", tutuksuz şüpheliler Furkan G. ve Dilan C'nin de "suç delillerini karartmaktan" 5 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.

Etiketler dava ceza mahkeme ağırlaştırılmış müebbet
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