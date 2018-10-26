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  4. 26 Ekim 2018 15:42

Türkiye'nin kanını donduran görüntüler

Denizli'de 61 yaşındaki bir vatandaşı demir sopayla döven ancak gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan kişi için savcılık harekete geçti.

Türkiye'nin kanını donduran görüntüler
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Denizli’de dün 61 yaşındaki adamı sokak ortasında özel yapılmış demir sopayla dakikalarca döven ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şahsın tutuklanması için Cumhuriyet Savcılığı harekete geçerek itirazda bulundu.

Geçtiğimiz pazar günü Çal ilçesinde meydana gelen ve güvenlik kameralarının anbean görüntülediği kan donduran olayda, Hasan S. (43) isimli şahıs, Galip K. (61) isimli yaşlı adamı köy meydanında adeta işkence edercesine dakikalarca demir sopayla dövdü. Hasan S.’nin olayda kullandığı demir sopanın ucuna özellikle kaynak yaptırdığı öğrenilirken çıkıntı nedeniyle Galip K.’nın vücudunda darbe aldığı yerlerde derin kesikler oluştu. Olayda yaralanan ve hastanede fotoğrafları çekilen Galip K.’nın adeta işkence gördüğü gözlendi. Bacak, kol ve ellerinin bazı yerlerinde derin yarıklar oluşan Galip K.’ya hastanede 20’den fazla dikiş atıldı.

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Hasan S, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcılığı ve mağdur avukatları şahsın tutuklanması için bir üst mahkemeye itirazda bulundu. Hasan S.’nin olayı gerçekleştirdiği demir sopa bulunamazken ayrıca iddianamede sopanın ‘silah’ olarak değerlendirildiği de öğrenildi. 

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