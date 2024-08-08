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Türkiye'nin kanını donduran vahşette korkunç itiraf

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Bursa'da cansız bedeni yalnız yaşadığı evin bodrum katında yanmış halde bulunan kişinin üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen katil zanlısı işlediği vahşi cinayeti itiraf etti.

Bursa'da yalnız yaşadığı evin bodrum katında, F.Y.'un (72) yanmış cesedine ulaşıldı. Otopsisinde, vücudunda yanıklar olan F.Y.'un başına vurulup iple boğulduğu saptandı. Polis tarafından yakalanan ve 2 suç kaydı olduğu belirlenen üniversite öğrencisi M.P. (22), suçunu itiraf ederek, "Cinayeti neden işlediğimi yargılamada detaylarıyla anlatacağım" dedi.

 Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde, geçen hafta meydana gelen olayda, 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Büyüyen yangını, itfaiye ekipleri söndürdü. Evde inceleme yapan polis, 2 aydır, burada tek başına yaşayan F.Y.'un yanmış cesedine ulaştı. Savcılık incelemesinin ardından daha önce fırında işçi olarak çalışan F.Y.'un cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsisinde, boynunda kırıklar tespit edilen F.Y.'un, başına vurulduktan sonra iple boğulup öldürüldüğü ortaya çıktı. Soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheli olarak, olay günü Antalya'dan Bursa'ya otobüsle gelen Akdeniz Üniversitesi Makine Teknikerliği 2'nci sınıf öğrencisi M.P.'ı gözaltına aldı. Şüphelinin, kent terminaline geldiği günkü görüntülerine ulaşan polis, 'Kasten yaralama' suçundan 2 kaydı bulunan M.P.'ı sorguladı. İfadesinde, "Evet, onu ben öldürdüm" diyen M.P., "Evine gittiğimde bana bıçak çekti. Kafasına vurdum. Yere düşünce iple boğazını sıktım. Ardından evi ateşe verip hiçbir şey olmamış gibi binadan ayrıldım. Kısa sürede yakalandım. Kendisini neden öldürdüğümü, yargılama sürecinde detaylarıyla anlatacağım" dedi.Adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan M.P., tutuklandı. (DHA)

 

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