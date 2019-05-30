Türkiye’nin konuştuğu avukat aynı etekle adliyede

Türkiye, dünden bu yana İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada dava dosyasıyla ilgilenmek yerine davacı vekili Tuğçe Çetin'in etek boyuyla uğraşan hakimi konuşuyor. Büyük tepki çeken olayın ardından hakim açığa alınırken, bir nevi psikolojik şiddete maruz kalan avukat psikoloji Tuğçe Çetin, bugün de adliyeye aynı kıyafetle geldi. Meslektaşı olan eşiyle adliyeye gelen Çetin, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa "Yine aynı kıyafetle her zaman olduğumuz yerdeyiz" notunu düştü.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün,”Mesleğinde 30 yıldan fazla bir süreyi geride bırakmış, artık geriden gelenlere iyi örnek olması gereken bir yargı mensubunun önündeki davayla değil de avukatın kılık kıyafetiyle meşgul olması hiçbir şartla kabul edilemez” açıklamasıyla tepki gösterdiği, Meclis Genel Kurulu’nda da tepkilere neden olan olayda, duruşma hakimi davacı vekili Tuğçe Çetin’in avukatlık mevzuatına ve giyim kuşam etik kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle etek boyunun ölçülüp, fotoğrafını çekilmesi istemişti. Yaşanan utanç verici olay, duruşma tutanaklarına, hâkimin davacı ve davalı vekillerine etek boyunun avukatlık hukukuna ve örfüne uygun olup olmadığına yönelik soruyla da yansıdı.

‘HER ZAMAN OLDUĞUMUZ YERDEYİZ’

Olayın ardından Tuğçe Çetin bugün yine aynı adliyeye aynı etekle geldi. Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Çetin, ‘Yine aynı kıyafetle her zaman olduğumuz yerdeyiz’ notunu düştü.