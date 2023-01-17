Türkiye'nin konuştuğu cinayet davası sil baştan!

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar G.'nin öldürülmesine ilişkin davanın yeniden görülmesine karar verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar G., 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin A., çıkan kavgada G.'yi boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. A.'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, G.'nin kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin A., 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. A.'nın kardeşi Mertcan A.'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan A. da tutuklanarak cezaevine koyuldu.

Mertcan A., 15 Şubat 2021'deki duruşmada, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Pınar G.'nin ailesinin avukatı, sanık Cemal Metin A.'nın annesi Ayten A., babası Selim A., boşandığı eski eşi Eda K. ile ortağı Şükrü Gökhan O.'nun da 'delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme' suçunu işlediğini iddia ederek şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Savcılığı, 2 Ekim 2020'de şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Karara yapılan itirazın Muğla Sulh Ceza Hakimliği de kesin olarak reddine hükmetti.

MAHKEME 2 DOSYANIN BİRLEŞTİRİLMESİNE KARAR VERDİ

Davanın 24 Ocak 2022'de görülen 9'uncu duruşmasında savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı, Pınar G.'in hayattayken yangına maruz kaldığının oy birliğiyle kabul edildiğini belirterek, Cemal Metin A.'nın 'canavarca hisle öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mertcan A.'nın da 'suç delillerini gizleme ve değiştirme eyleminde bulunması', Cemal Metin A.'nın eski eşi Eda K., iş ortağı Şükrü Gökhan O., annesi Ayten ve babası Selim A.'nın da 'suç delillerini yok etmek ve gizlemek' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

G. ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, adli kontrol şartıyla daha önce serbest bırakılan Mertcan A.'nın tutuklanması amacıyla bir kez daha sA.lığa başvurdu. Mertcan A., 21 Şubat'ta 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirakten’ tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün tarafından hazırlanan iddianamede, Mertcan A.'nın, Pınar G.'in bulunduğu varildeki yangını önleyecek, sonlandıracak ve ağabeyini engelleyecek hiçbir eylemde bulunmadığına yer verilerek, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

MAHKEME İDDİANAMEYİ İADE ETTİ

İddianame, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme heyeti, suça doğrudan etki edebilecek nitelikteki delillerin toplanmadan hazırlandığı gerekçesiyle iddianamenin iadesine karar verdi. Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün, iade kararına itiraz etti. Düzgün, itirazında Mertcan A. hakkında yürütülen soruşturmada, mevcut verilerle toplanabilecek tüm delillerin toplandığını, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiğini anlattı.

SAVCILIĞIN İTİRAZI KABUL EDİLDİ

Savcılığın itirazını değerlendiren Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. Kararda, itirazın kabulünün gerekçesi için "Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Pınar'ın kesin ölüm sebebi ile zamanının belirlenmesi için mevcut veriler bağlamında mümkün olan tüm tespitler yapılarak iddianamenin düzenlendiği kanaati oluştuğundan, yeniden rapor alınmasının artık mahkemenin takdirinde olduğu, iddianamenin iade kararının yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır" denildi.

MERTCAN AVCI'YA AVUKATIN İTİRAZIYLA 2'NCİ TAHLİYE

Mertcan A.'nın tutukluluğuna avukatı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, A.'nın mevcut delil durumu, aynı delil durumuyla sanığın tutuklanma taleplerinin reddedilmesi, kaçma şüphesinin olmaması, adli kontrol tedbirlerine uyması nedeniyle itiraz yolu açık olmak üzere tahliyesine karar verdi.

ANNE HAKKINDA DAVA

Cemal Metin A.'ya, 14 Şubat'ta görülen davanın 10'uncu duruşmasında, "Seni öldüreceğim, öldüreceğim köpek. Sen niye orada konuşuyorsun köpek" diye hakarette bulunduğu gerekçesiyle anne Şefika G. hakkında, sA.lık tarafından hazırlanan iddianamede, 4 yıl 4 ay hapis istendi. İddianame, mahkeme tarafından kabul edilerek, anne G. hakkında kamu davası açıldı.

Davanın 16 Mayıs'ta görülen 12'nci duruşmasında savcı, esasa ilişkin mütalaasını verdi. Savcı, mütalaasında Cemal Metin A.'nın 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürmek', kardeşi Mertcan A.'nın da 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten’ ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada Eda K., Şükrü Gökhan O., anne Ayten ve baba Selim A.'nın da 'suç delillerini gizlemek ve yok etmek' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

"HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ"YLE 23 YIL HAPİS

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 20 Haziran'da görülen davanın 13'üncü duruşmasında, Cemal Metin A.'nın 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu A.'ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi ardından haksız tahrik indirimi uygulayıp, cezayı 23 yıl hapse düşürdü. Tutuksuz kardeşi Mertcan A., annesi Ayten A., babası Selim A., boşandığı Eda K. ve ortağı Şükrü Gökhan O.'ın ise beraatine karar verildi.

GEREKÇELİ KARAR

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin, davaya ilişkin gerekçeli kararında, Cemal Metin A.'nın, evlilik dışı ilişkilerini eşine ve çevresine söylemekle kendisini tehdit edip, hesabına kartsız para yatırtarak menfaat temin ettiği kaydedilen Pınar G.'ye duyduğu öfkeyle suçu işlediğinin dikkate alınmasıyla haksız tahrik hükümlerini uygulama şartlarının tamamının gerçekleştiği belirtildi.

'PROFESYONEL SAĞLIK PERSONELİ DEĞİL, ÖLÜP ÖLMEDİĞİNİ ANLAYAMAZ'

Gerekçeli kararda; sanık Cemal Metin A.'nın, bağ evine girdikten hemen sonra Pınar G.'yi boğazını sıkarak öldürmeye kalktığı ve eylemini bir an önce tamamlamak istediği, eziyet çektirme kastının bulunması halinde uzun süre eylemini devam ettirmesi gerektiği kaydedildi. A.'nın, profesyonel sağlık personeli olmadığı gözetildiğinde, G.'in boğazını ölümü gerçekleştirecek nitelikte kırık oluşmasına neden olacak kadar sıktıktan sonra henüz ölmemiş olduğunu bilemeyebileceği, bu nedenle de yakma fiilini gerçekleştirmekteki amacının, eziyet çektirmeye yönelik olmayıp, cesedi yok ederek yakalanmaktan kurtulma ve suç delillerini yok etme amaçlı olduğu belirtildi.

Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından G. ailesi Rezan Epözdemir ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Metin A.'nın aldığı 23 yıl cezanın az bulunması ve kardeşi Mertcan A.'nın beraat kararlarının istinafa taşındığını açıkladı.

İSTİNAF, KARARINI VERDİ

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Mahkemesi, davanın yeniden görülmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, dosya içinde bulunan iddianame, duruşma tutanakları, gerekçeli karar, dosyaya sunulmuş tüm deliller, belge ve bilgiler ile istinaf dilekçesi içeriğini inceledi. Mahkeme kararında, ilk derece mahkemesi kararında bulunan hukuka aykırı hususların ancak yeniden yargılama yapılarak giderilebileceği anlaşıldığından istinaf başvurusunun bu nedenlerle kabul edildiği anlatıldı.

Mahkeme heyeti kararında; sanık Cemal Metin A.'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumuna göre, yüklenen suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu kaydedildi. Kanunda öngörülen ceza miktarı, kaçma şüphesinin bulunması hususları da birlikte değerlendirildiğinde, sanık A. hakkında tutuklama nedenlerinin varlığını gösteren yeterli delillerin bulunduğu, adli kontrol uygulanmasının bu aşamada yetersiz kalacağı ve tutuklama tedbirinin işlendiği iddia edilen suça ve bu suçun kanunda öngörülen cezasına nazaran ölçülü olduğu anlaşıldığından tutukluluk halinin devamına karar verildiği belirtildi.

Cezaevi müdürlüğüne müzekkere yazılarak, tutuklamanın devamına ilişkin karardan suretin sanık A.'ya tebliğ edilmesi veya cumhuriyet başsavcılığı kanalıyla bir yakınına ya da belirlediği kişiye gecikmeksizin Haber verilmesi de kararda belirtildi. Kararda itiraz süresinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde olduğu belirtilip, itirazın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi'ne yapılabileceği belirtildi.

Sanık Cemal Metin A.'nın, cezaevine müzekkere yazılarak, duruşma günü ve saatinde SEGBİS sistemiyle hazır edilmesinin istenilmesine, avukatlarına da duruşma gün ve saatini bildirir davetiye çıkarılmasına da karar verildi. Ayrıca diğer sanık Mertcan A. ve duruşmaya gelmediği takdirde zorla getirileceği hususu şerh düşülerek diğer sanıklar Eda K., Ayten A., Selim A., Şükrü Gökan O. adına da bulunduğu yer olan ağır ceza mahkemesine talimat yazılarak SEGBİS ile hazır edilmesi istendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekillerine duruşma gün ve saatinin bildirilmesi için davetiye çıkarılması ve duruşmanın 15 Şubat günü saat 10.00'da görülmesi de karara bağlandı.

"ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

G. ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise "İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, istinaf talebini esastan reddetmemiş, karardaki hukuka aykırı olan hususların ancak duruşma açılması ve yeniden yargılanma yapılması suretiyle giderilebileceğini hükmetmiştir. 15 Şubat tarihinde duruşma tarihi verildi. Karar hukuka uygun olduğu düşünülseydi, talebi esastan reddedilebilecekti. Mahkemenin gerekçesinde de vurguladığı üzere hukuka ayrılıkları düzeltilmesi ancak yeniden yargılama yapılarak duruşmada giderilebileceğinden duruşma günü verildi. Önemli bir gelişmedir. Adaletin tecelli edeceğini, maddi gerçeğin ortaya çıkacağını düşünüyorum" dedi.

DHA