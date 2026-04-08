  4. Türkiye'nin konuştuğu cinayet davasında karar çıktı

Ankara Keçiören'de yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 23 yaşındaki Hakan Ç.'nin öldürülmesine ilişkin davada sanıklara verilen ceza belli oldu.

Keçiören'de çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Ç.'ın annesi S.Ç. ve kız kardeşi M.Ç. (15), geçen yıl 10 Ağustos'ta dükkandan eve dönerken sokak arasındaki merdivende oturan A.E.Z. ve arkadaşı U.K. (19) ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. M.Ç.'nin haber vermesi üzerine gelen ağabeyi Hakan Ç. ile Z. ve K. arasında kavga çıktı. İki ailenin diğer yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada Hakan Ç., bıçaklanarak öldürüldü. Olaya karışan C.Z. ile çocukları A.E.Z., B.S.Z. ve T.Y.Z. tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar C.Z., oğlu A.E.Z., onun arkadaşı U.K. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 2 kişiye yönelik 'Öldürmeye teşebbüs suçundan ise 45'er yıla kadar hapis cezası istendi. C.Z.'nin yaşı küçük çocukları B.S.Z. hakkında 41 yıl, T.Y.Z. hakkında 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Aynı dosyada Hakan Ç.'ın babası Ş.Ç. (53), ağabeyi H.C.Ç. (27) ve akrabası E.D. (44) hakkında da 'Basit yaralama' suçundan 5'er yıl hapis talep edildi.

3'ÜNCÜ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Davanın 3'üncü duruşması, bugün Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Suça sürüklenen çocukların da yargılandığı dosya kapsamında duruşma, kapalı olarak yapıldı. Bu nedenle duruşma salonuna izleyici ve basın mensubu alınmadı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar C.Z., çocukları A.E.Z., B.S.Z. ve T.Y.Z., tutuksuz sanık U.K., aynı dosyada sanık olarak yer alan maktul Hakan Ç.'nin babası Ş.Ç., ağabeyi H.C. Ç. ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklar C.Z.'ye müebbet ve 27 yıl 1 ay 15 gün, büyük oğlu A.E.Z.'a müebbet hapis ve 29 yıl 2 ay, suça sürüklenen çocukları B.S.Z.'ye 32 yıl 7 ay, T.Y.Z.'ye ise 24 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık U.K. 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, Hakan Ç.'ın babası Ş.Ç.'nin beraatine karar verildi. Hakan Ç.’nin ağabeyi H.C.Ç.'ye ise 10 bin TL para cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı. 

DHA

