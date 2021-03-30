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  4. Türkiye'nin konuştuğu darp videosunu çeken kişi açığa alındı!

Türkiye'nin konuştuğu darp videosunu çeken kişi açığa alındı!

''Delikanlı'' lakaplı Fırat K., işitme engelli genci feci şekilde darp ederek görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı. Fırat K.'ye yardım eden ve görüntüleri kayda alan kişi, Kartepe Belediyesi'ndeki işinden açığa alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Engin E. isimli bir engelli vatandaşı acımasızca döven Fırat K.'nın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Kendisinin de işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenilen Fırat K., Engin E'yi darbederek boğazına bıçak dayayıp görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede tepki çeken görüntüler neticesinde polis ekipleri harekete geçerek Fırat K. ve olaya karışan E.M. ile M.A. isimli iki arkadaşı yakaladı. Emniyetteki ifadelerinin ardından Fırat K, E.M. ve M.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BELEDİYE HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTI
Olayla ilgili adli işlemler devam ederken Fırat K.'ye yardım eden ve tutuklanarak cezaevine gönderilen M.A'nın Kartepe Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Kartepe Belediyesi M.A'nın işten çıkartmak için çalışma başlattığı belirtildi. Kartepe Belediyesi Başkanı Mustafa Kocaman'ın yaptığı açıklamada Belediye personeli M.A'nın olayın neresinde olduğunu bilmediklerini ancak Fırat K'ya yardım ederek video çektiğini bu nedenle açığa alınarak işten çıkartılması konusunda hukuki süreç başlattıkları öğrenildi.

Engelli gence öldüresiye dayak! Sosyal medya ayağa kalktıEngelli gence öldüresiye dayak! Sosyal medya ayağa kalktı3. Sayfa

 

İHA

Etiketler fırat delikanlı işitme engelli
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