Türkiye'nin konuştuğu kadın her şeyi anlattı !

Ağrı Patnos’ta eşi Cansu Ş.’ye şiddet uygulayan, ardından da 10 günlük bebeklerinin dışkısını yedirmeye çalışan Mehmet Şakir Ş. eşine yaptığı işkenceyi cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından koca gözaltına alındı. İşkenceye maruz kalan o kadın konuştu.

Ağrı’nın Patnos İlçesi’ne bağlı Andaçlı Köyü’nde 20 yaşındaki eşi Cansu Ş.’ye işkence yaparak 10 günlük bebeğinin bezindeki dışkısını zorla yedirmeye çalışan 26 yaşındaki Mehmet Şakir Ş., eşine yaptırmak istediği insanlık dışı olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Aralık 2016’da çekilen görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Büyük tepki toplayan görüntüler üzerine Mehmet Şakir Ş., İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Biri 3 yaşında diğer 10 aylık 2 çocuğu bulunan anne C.Ş. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı, soruşturma sürdürülüyor.

Eşini döve döve dışkı yedirdi

BABA EVİNE DÖNEN KADIN KONUŞTU

Aralık ayında gördüğü insanlık dışı şiddet sonrası Samsun’daki babaevine dönen 20 yaşındaki Cansu Ş., yaşadıklarını Habertürk'ten Leyla Ünal'a anlattı. 2014 yılında görücü usulüyle evlendiğini anlatan 2 çocuk annesi Cansu Ş., evlendiği ilk günden beri eşi tarafından şiddet gördüğünü göz yaşları içerisinde anlattı:

“İlkokul mezunuydum ve 17 yaşına geldiğinde buraların adetine göre artık evlenmem gerekiyordu. İlk dayağımı üstümde gelinlikle gerdek gecesi yedim. Kocamın ailesiyle yaşıyorduk. Defalarca şiddete şahit oldular. Hiçbir şey söylemiyorlardı. Hatta sevk ediyorlardı. Eşim defalarca yüzümde sigara söndürdü. Sopası vardı. Seni bir gün öldüreceğim diyordu. Neden böyle yapıyorsun dediğimde de, ‘Sen benim, ailemin kölesisin’ diyordu. Yumruk atıyor, tekmeliyordu” diye konuştu.

Eşinin kendisine zorla dışkı yedirdiği günü de anlatan Cansu Ş., o gün yaşadıklarını da şöyle anlattı:

“Geçen yıl Aralık ayıydı. Engelli bir kaynım var. Küçük kızımla şakalaşıyorlardı. Tükürmüş kızım. Kaynanam bunun için beni suçladı. Kocam, İstanbul’daydı. İnşaatta çalışmaya gitmişti.

Geldiğinde, bu olayı söyledi ve sopayla beni dövmeye başladı. ‘Sana dışkı yedireceğim, yoksa sen akıllanmayacaksın’ dedi. Tekmeyle tuvalet ve mutfağın bulunduğu yere sürükledi. Yiyeceksin diyordu. ‘O zaman git bebeğin bezini aç, onun dışkısını yiyeceksin’ dedi. Bebeğimin, bezinden aldığım bir parça dışkıyı ağzıma sürdüm. Daha da sinirlendi. Telefonun kamerasını açtı. ‘Al çabuk, yüzüne sür bunu, yiyeceksin’ dedi. Yapma diye yalvardım. Ama zorla yedirdi. O an görüntülerde yok. Midem bulandı. Tuvalete girip, kusmaya başladım. Bu kez de kustuğum için sopayla sırtıma vurarak dövdü.”

"O GÖRÜNTÜLERDEN SONRA DA DAYAK YEDİM"

Görüntüleri babasının sosyal medyaya koyduğunu söyleyen Cansu Ş., şöyle devam etti:

“O görüntülerden sonra da defalarca dayak yedim. Ailem Samsun’da yaşıyor. Onları ziyarete gittiğimde durumu babama anlattım. Görüntüleri izlettim. Sosyal medyaya yükledi. O görüntüler, bana dışkı yedirmeden hemen öncekiler. Beni de bir daha oraya göndermedi. Çocuklarım orada kaldı. Belki gelecekte çocuklarımı yanıma alırım. Mağdurum, boşanmak istiyorum” dedi.

Eşi Cansu Ş.’ye şiddet uygulayan ardından da 10 günlük bebeklerinin dışkısını yedirmeye çalışan Mehmet Şakir Ş. eşine yaptığı işkenceyi cep telefonuyla kaydetti. Videoda koca, eşi Cansu’ya çocuk bezi üzerindeki dışkıyı zorla yedirmeye çalışırken görülüyor. Binlerce kişi bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak tepki gösterdi.

‘AMCAOĞLU YÜZÜNDEN YAŞANDI’ İDDİASI

Eşine şiddet uygulayan Mehmet Şakir Ş.’nin babası Şehmuz Ş. ise gelininin amcasının oğlu C.U. ile sık sık görüştüğü için olayların yaşandığını iddia etti. Şehmuz Ş. “Oğlum eşini defalarca uyardı. Cansu, C.U. ile görüşmeye devam etti. Bütün bunlar bu yüzden yaşandı. Olan iki toruma oldu” dedi. Cansu Ş.n’in babası Celal U. ise sosyal medyada kızının ikinci eş olduğuna dair çıkan söylentileri yalanladı ve “İkisinin de ilk evliliği. İki çocuk da öz çocukları. Cansu’nun üvey çocuklarını dövdüğü söyleniyor. Hepsi yalan” diye konuştu.