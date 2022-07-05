Türkiye'nin konuştuğu Kadir tutuklu kalacak

Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi dövdüğü öne sürülen Özgür D.'ye engel olmak isterken bıçaklayarak öldüren Kadir Ş.'nin tutukluluğunun devam etmesine karar verildi ve cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü.

Olay, 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi, Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Kadir Ş., sevgilisi Ayşe D.'yı döven Özgür D.'ı engellemeye çalıştı. Bu sırada çıkan arbedede Ş., D.'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Ş., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla yargılanan Kadir Ş.'e ömür boyu hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğine kanaate getirerek cezayı önce 15 yıla, ardından Kadir Ş.'in duruşmadaki iyi halini gözeterek 12,5 yıla indirdi.

Daha sonra dosya, savcılık itirazı ve sanık avukatlarının başvurusu ile önce istinaf ardından da Yargıtay'a taşındı. Son olarak Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Kadir Ş.'e verilen cezayı yüksek bularak kararı bozdu. Kararda; 'haksız tahrik' indiriminin, haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınarak, asgari düzeye yakın bir ceza olması gerektiği vurgulandı.

Yargıtay'ın kararı sonrası tutuklu sanık Kadir Ş., Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başladı. Kadir Ş., annesi Zeliha Ş., ağabeyi Hidayet Ş., öldürülen Özgür D.'ın babası Cengiz D., annesi Mübeyyen D. ve kardeşi Niyazi Remzi D. ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada cumhuriyet savcısı ilk mütalaasında usul ve yasaya uygun bozma ilamına karar verilmesini talep etti. Duruşmaya katılan öldürülen Özgür D.'ın kardeşi Remzi D., ''Ağabeyime son kez bakmasını istiyorum'' diyerek ağabeyinin fotoğrafını gösterdi. D., ''Kadına şiddete karşıyız. En ağır şekilde yargılanmasını istiyoruz'' dedi.

Anne Mübeyyen G. ile babası Cengiz D., Yargıtay'ın bozma kararına karşı oldukları dile getirdi. Kadir Ş.'nin avukatları da tahliyesini talep etti. Kadir Ş. de ifadesinde ''Daha önceki ifadelerimi tekrar ederim. Bozma kararına katılıyorum'' dedi.

SAVCI AZAMİ ORANDA İNDİRİM VE TAHLİYE İSTEDİ

Savcı son mütalaasında, daha önceki verdikleri mütalaayı tekrar ettikleri, sanğın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesi ve sanık Kadir Ş.'in cezaevinde bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Anne Mübeyyen G., yeniden söz alıp tahliye talebine tepki gösterdi. G., ''Burada bu çocuk suçsuz olsun. Kendi ellerimle kurtaracağım. Benim böyle bir devletim olamaz. Ödül gibi ceza aldı'' dedi. Ardından konuşmasını devam ettirmesi üzerine salon dışına çıkartıldı.

KADİR Ş.: SADECE YARDIM ETMEK İSTEDİM

Son sözü sorulan Kadir Ş. de, ''Üzüldüğüm için gittim. Arkamdan saldırdı. Boğazımı sıktı. Ciğerlerimin acısını hissettim. Nefesim kesildi. Bıçağın sesinden korkar diye bıçağımı çıkardım. Maktulün yaralandığını fark etmedim. Sadece sağ elimde acı hissettim. Kadının ağlamasını duymadım. Aleyhime ifadeler vermiş. Bir şey söylemek istemiyorum. Sadece yardım etmek istedim. Hayatını kaybettiğim için üzgünüm'' dedi.

Mavi gömlek, siyah pantolon giyen ve yeni tıraş olduğu görülen Kadir Ş.'in duruşmada heyecandan yerinde dururken sağa ve sola doğru sallanır şekilde hareket ettiği gözlendi.

Mahkeme heyeti, 12,5 yıl olan cezayı 10 yıl 10 aya düşürerek Kadir Ş.'in tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

DHA