Türkiye'nin konuştuğu o maganda tutuklandı
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İstanbul Başakşehir'de trafikte tartıştığı kadın sürücünün aracına saldıran S.Z. gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Yapılan itiraz üzerine saldırgan tutuklandı.
Başakşehir’de 17 Şubat günü meydana gelen olayda, Kuzey Marmara Otoyolu’nda yol verme meselesi nedeniyle trafikte iki sürücü tartışmıştı. Tartışmanın ardından sürücülerden biri diğerinin önünü keserek araca saldırmıştı. Kadın sürücünün aracının kaputuna ve camlarına vurup daha sonrada aynayı kıran magandanın o halleri cep telefonu kamerasına yansımıştı.
ÖNCE SERBEST BIRAKILDI
Polis ekiplerince yakalanan ve poliste daha önceden 2 suç kaydı olduğu belirlenen S.Z. isimli şüpheli "mala zarar verme", "tehdit" ve "hakaret" suçundan sevk edildiği adli makamlar tarafından serbest bırakılmıştı.
İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz üzerine S. Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA
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