Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk faciasında beraat kararı

Küçükçekmece'de Zeynep K. ile evli olan Hüseyin K., 25 Kasım 2019'da işten erken ayrılarak evine gitmiş; yatak odasındaki dolabı açtığında, Aykut D.'nin üzerinde iç çamaşırı ile gizlenmiş olduğunu fark edip kısa bir boğuşmadan sonra şahsı yatak odasına kilitlemişti. Zeynep K. ve Aykut D.'nin korkup kaçarken balkondan atlayarak ölmelerine neden olduğu iddia edilen sanıklar Hüseyin K. ile Engin C.'nin bugün yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hüseyin K. ve Engin C. ile tarafların avukatları katıldı, maktuller Aykut D. ve Zeynep K.'nin aileleri de duruşmada hazır bulundu.

TUTUKLANMALARI İSTENDİ

Maktul Aykut D.'nin babası Ahmet D., verilen ifadelerin birbirini tutmadığını ifade ederek, "Bu kadar çelişkili ifadelerin olduğu yerde beraat kararı istenmesi beni çok üzüyor." dedi. Maktul Zeynep K.'nin ailesi de, sanıkların cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını istedi.



BERAAT KARARI VERİLDİ

Sanıklar Hüseyin K. ve Engin C. de beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar Hüseyin K. ve Engin C.'ye "olası kasıtla öldürme" suçundan dava açılmış ise de, üzerlerine atılı suçun sabit olmaması nedeniyle beraatlerine karar verdi. Ayrıca mahkeme, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasına da hükmetti.