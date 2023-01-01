Türkiye'nin seri kadın katili tutuklandı: 2'si nikahlı eşi 3 kadını katletti!

Türkiye'de bir türlü bitmek bilmeyen kadın cinayetlerine öfke büyürken, Manisa'da dini nikahlı yaşadığı bir kadını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının bugüne kadar 2'si nikahlı eşi olan 3 kadını korkunç şekilde öldürdüğü ortaya çıktı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, N.A. (58), 1 ay önce dini nikahla birlikte yaşamaya başladığı M.M.'yi (48) başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı. N.A.'ın ilk eşini 38 yıl önce bıçakla, 2'nci eşini 19 yıl önce ütüyle öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, 30 Aralık saat 15.00 sıralarında Saruhanlı İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Bağ direği imalatı yapan N.A., işletmesinin hemen bitişiğindeki evinde 1 ay önce dini nikahla yaşamaya başladığı M.M. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Çıkan kavgada N.A., iddiaya göre, sert bir cisimle başından yaraladığı M.M.'yi öldürdü. Havanın kararmasını bekleyen N.A., evine 30 metre mesafedeki metruk binanın girişinde çukur kazdı. Cesedi seyyar bağ direği aracıyla metruk eve taşıyan N.A., gömdüğü kadının üzerini toprakla örttü. Olayın yaşandığı sıralarda sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye gelen polis ekipleri, 21.00 sıralarında metruk evde geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan araştırmada polis, çukurda kadın cesedine ulaştı.

Başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, dini nikahla birlikte yaşadığı N.A. gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen N.A. tutuklandı.

GERİYE İPTE ASILI ÇAMAŞIRLARI KALDI

M.M.'nin cesedinin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verileceği öğrenildi. M.M.'den geriye ölmeden önce kurumak için ipe astığı giysileri kalırken, olay yerinde ise cesedin kokusunu engellemek için çok koyulmuş çok sayıda kireç torbası bulundu. Ayrıca N.A.'ın otomobili önünde görüntülü olarak evlenme ilanı verdiği, kendisine zengin görünümü vererek kandırdığı kadınlara tehdit ettiği yönünde hakkında çok sayıda şikayet bulunduğu öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen N.A., ifadesinde, akşam evine gittiğinde M.M.'yi ölü bulduğunu, daha önce cinayet işlediği için kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için durumu polise bildirmediğini ve bu nedenle cesedi gömdüğünü söyledi öğrenildi.

ŞARTLI TAHLİYE EDİLMİŞ

N.A.'ın 1984 yılında ilk eşi Emine N.A.'ı bıçaklayarak, 2003 yılında ise ikinci eşi F.N.A.'ı ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıktı. N.A.'ın 2 yıl önce Covid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği, yaklaşık 1 ay önce de M.M. ile dini nikahlı yaşadığı öğrenildi.

DHA