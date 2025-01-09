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Türkiye'nin ünlü kolejinde cinsel istismar iddiası; öğretmen tutuklandı

Türkiye'nin ünlü kolejinde cinsel istismar iddiası; öğretmen tutuklandı
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki bir özel kolejde öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı. Şikayet eden aile sayısının ise 9’da yükseldiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kartepe'deki özel bir kolejde öğretmen M.A.'nın bazı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

M.A'nın "Sizi ödüllendireceğim" diyerek sınıftakileri dışarıya çıkardığı ve bazı öğrencileri kucağına almak suretiyle taciz ettiği iddia edildi.

Öğrencilerin durumu ailelerine anlatmasıyla konu polise intikal etti. M.A., 7 ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı. İfadesi alınan öğretmen M.A'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcı karşısına çıkarılan öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şikayet eden ailelerin sayısının ise 9'a yükseldiği öğrenildi.

İHA

Etiketler kolaj öğretmen cinsel taciz
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