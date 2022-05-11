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Türkiye'nin ünlü tatlıcısı öldürüldü

Türkiye'nin ünlü tatlıcısı öldürüldü

"Kadayıfçı Olcay" olarak bilinen ünlü tatlıcı Olcay Tekin, arkadaşının tamirhanesinde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Tekin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da "Kadayıfçı Olcay" olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi’nde, kadayıf imalathanesinin yanındaki oto tamircisinde meydana geldi. Tamirhanede arkadaşlarıyla sohbet eden, ‘kadayıfçı Olcay’ olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin’in yanına gelen kimliği belirsiz kişi, tabancası çekerek ateş etti.

‘Olcay’ diye bağırarak ateş eden saldırgan kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Tekin de arkadaşları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Ağır yaralı Olcay Tekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Etiketler Olcay Tekin ünlü tatlıcı kadayıfçı olcay
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