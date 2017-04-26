Türkiye'nin utanç tablosu: 100 günde 106 kadın cinayeti

Türkiye’de 2017 yılının ilk cinayeti 5 Ocak’ta İstanbul’da yaşandı. Silivri’de yaşayan Gökhan H. 22 yaşındaki eşi İknur H. ile araçta tartışmaya başladı, tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan H. eşinin boğazını keserek öldürdü. O günden bugüne erkek şiddeti ve devamında gelen ölümler hiç durmadı. Yüz günde 106 kadın erkekler tarafından katledilirken yüzlercesi de şiddete maruz kaldı.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun tuttuğu kadın cinayetleri istatistiği, kadın cinayetlerindeki iç karartan tablonun değişmediğini aksine daha da kötüye gittiğini gözler önüne serdi. Erkek şiddeti sonucu 2016 yılının ilk yüz gününde 94 kadın katledilirken bu sayı 2017’in ilk yüz gününde 106’ya yükseldi. Son 15 günde de 7 kadının yaşam hakkı erkekler tarafından elinden alındı. Katledilen kadınların büyük çoğunluğunun faili ise yakınları oldu. İstatistiğe göre kadınların 32’sinin kim tarafından katledildiği tespit edilmezken, 32’si eşi tarafından, 11’i eski eşi tarafından, 12’si tanıdığı biri tarafından, 10’u erkek arkadaşı tarafından, 7’si tanımadığı biri tarafından, 3’ü eski erkek arkadaşı tarafından, 3’ü oğlu tarafından, 2’si babası tarafından, 1’i de erkek kardeşleri tarafından öldürüldü.

85 çocuk annesiz

Eşleri tarafından öldürülen birçok kadının ölümü ise çocuklarının gözü önünde gerçekleşti. Bu cinayetlerden biri ocak ayında Şanlıurfa’da yaşandı. 5 çocuk annesi Fatma Temuçin, eşi Ramazan Temuçin tarafından 5 çocuğunun gözü önünde pompalı tüfekle katledildi. Ankara’da yaşayan Şermin Arslan da eski eşi tarafından 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetler sonucu en az 85 çocuk annesiz kaldı.

Öldürülen kadınların beşinin koruma kararı olduğu halde öldürüldüğü öğrenildi. İstanbul’da eşinden 6 ay önce ayrılan Türkan Tankut’un da koruma kararı bulunuyordu. Genç kadın koruma kararı bulunmasına rağmen eski eşi tarafından pompalı tüfekle acımasızca katledildi. Bursa’da ise mahkemenin evden uzaklaştırma kararı verdiği Mutlu Güngör, 37 yaşındaki eşi Ruşen Güngör’ü silahla vurarak öldürdü.

Afyonkarahisar’da oturan Cemile Şentürk, 20 gün önce şirketten eve geldiğinde, eşi Vural Şentürk’ü yatağında başka bir kadınla yakaladı. Vural Şentürk, eşini kimseye söylememesi için tehdit etti. Vücudunda sigara söndürülen Cemile Şentürk, baskılara daha fazla dayanamayarak Antalya’da oturan kız kardeşinin evine gitti. Şentürk, burada polise sığınıp şiddet gördüğünü ve eşinden şikayetçi olduğunu söyledi. Genç kadının şikayeti üzerine eşi Vural Şentürk, eşini tabancayla öldürüldü.

İstanbul ilk sırada

Katledilen kadınların illere göre istatistiğine göre İstanbul’da 18, İzmir’de 11, Bursa’da 9, Antalya’da 8, Balıkesir’de 6 kadın erkekler tarafından katledildi. Kadınların 28’si kendi hayatına dair karar aldığı için, 14’ü evliliğini sonlandırdığı için, 7’si ilişkisini sonlandırdığı için, 3’ü başka kadına uygulanan şiddeti engellediği için, 2’si ise ekonomik nedenlerden dolayı öldürüldü.