Türkiye'nin yeni bağımlılığı açıklandı: Uyuşturucuyu da geçti

Yeşilay Türkiye’de özellikle gençleri tehdit eden kumar bağımlılığının uyuşturucu bağımlılığını geçtiğini açıkladı.

Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç, Türkiye’de kumar bağımlılığının giderek artan bir tehdit haline geldiğini belirterek, 2024 itibarıyla kumar bağımlılığı başvurularının uyuşturucu bağımlılığı başvurularını geçtiğini açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çocuk Hakları Komisyonu’nda yaptığı sunumda konuşan Dinç, “Son dönemde, özellikle genç bireylerden gelen kumar bağımlılığı başvurularında çarpıcı bir artış gözlemledik. 2020’de yüzde 24 olan kumar başvuruları, 2024 itibarıyla yüzde 36’ya yükseldi” dedi.

Kumar bağımlılığının özellikle gençler arasında yaygınlaştığına dikkat çeken Dinç, 15 yaş ve üzerindeki bireylerden gelen başvuruların çoğunluğu oluşturduğunu söyledi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyük şehirlerin bağımlılık başvurularında öne çıktığını belirten Dinç, kumar reklamlarının gençler için büyük bir tehlike yarattığını vurguladı.

"Kumar bağımlılığı, sadece bireysel değil, toplumsal bir sorun. Bu bağımlılık, intihar riskini artıran önemli bir faktör," diyen Dinç, kumar bağımlılığının ruhsal sağlık üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti.

Dinç, siber zorbalık ve dijital bağımlılıkların da gençler üzerinde ciddi etkiler yarattığını belirtti. "Dijital oyunlar, sosyal medyada karşılaşılan zorbalıklar ve pornografi gibi içerikler, gençlerde depresyon, intihar eğilimi ve akademik başarısızlık gibi sorunlara neden olabiliyor," dedi.

Yeşilay Başkanı, artan dijital ve kumar bağımlılığına karşı toplumu bilinçlendirmek için acil bir farkındalık çağrısında bulundu. Dinç, bu bağımlılıkların erken yaşta tespit edilmesinin ve önleyici adımlar atılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Yeşilay, hem kumar bağımlılığı hem de dijital bağımlılıkla mücadele için tüm kesimlere iş birliği çağrısı yaptı. Bağımlılıkların önlenmesi ve gençlerin korunması için daha kapsamlı politikaların geliştirilmesi gerektiğini belirten kurum, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin artırılmasının önemine dikkat çekti.