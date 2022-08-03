Türkiye'nin zirvesinde kahreden manzara! Burası 3 bin 480 metrelik Altıparmak Dağı'nın zirvesi

Rize'nin deniz seviyesinden 3 bin 480 metre yükseklikteki Altıparmak Dağı'nın zirvesi "dağcıların" çöp yığını ile doldu.

Rize'nin deniz seviyesinden 3 bin 480 metre yükseklikteki Altıparmak Dağı'na çıkan dağcı Ömer Aydınoğlu (51), dağın zirvesinde çöplerle karşılaştı. Çöpleri toplayan Aydınoğlu, "Bunları buraya bırakan insanlara ben dağcı demiyorum" dedi.

DHA'dan aktarılana göre, diğer dağcıların bıraktığı çöplerle karşılaşan Aydınoğlu, "Sevgili dağcı kardeşler, bu çöpleri burada biz topladık. Dolusunu getiriyorsunuz, boşunu götürmüyorsunuz. Bu çöpleri burada Altıparmak zirvede bırakmayın. Biz bunları aşağıya indireceğiz. Üzüldüm, yapmayın. Bunları buraya bırakan insanlara ben dağcı demiyorum. Dağcı olan insan bu çöpleri buraya bırakmaz, çevreyi temiz tutar. Her sene geliyoruz, her sene bu kadar çöp bırakılırsa ne olacak? Bu dağlar temiz olduğu için biz geliyoruz. İlerleyen yıllarda bu çöplerden biz buraya gelemeyiz. Lütfen çöplerinizi aşağıya indirin” ifadelerini kullandı.