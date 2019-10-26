Türkiye'ye ayağa kaldıran tokat için istenen ceza belli oldu

6 Ekim’de meydana gelen olayda Nadir Kızılbulut adlı şahıs çıkan bir tartışmaya müdahale ederek 7 yaşındaki (Ürdün vatandaşı) Sedra el Haldi bir çocuğu gayet sert bir şekilde tokatlamış, yanındaki aannesini de iterek darp etmişti.

Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından büyük tepki gören olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve soruşturma neticesinde Kızılbulut tutuklanmıştı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Darp ettiği çocuğun ailesinin evinin camlarını kırdığı ve ‘sizi burada yaşatmayacağım’ diye bağırdığı da belirtilen Nadir Kızılbulut hakkında ‘mala zarar verme’, ‘çocuğa karşı basit yaralama’, ‘(anneye karşı) basit yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.