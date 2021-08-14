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  4. Türkiye'ye giren göçmenleri taşıyan Metro Turizm şoförü gözaltında

Türkiye'ye giren göçmenleri taşıyan Metro Turizm şoförü gözaltında

Van'dan ülkeye giriş yapan sığınmacıları taşıdığı tespit edilen Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün şoförü gözaltına alındı.

Van'dan ülkeye giriş yapan sığınmacıları taşıdığı belirtilen Metro Turizm'e ilişkin Valilikten açıklama geldi.

Açıklamada durdurulan otobüsteki 7 göçmenin sınır dışı edildiği ifade edildi, şoförün ise gözaltına alındığı açıklandı.

 Açıklama şöyle:

''Paylaşımlarda düzensiz göçmenleri aldığı görülen Metro Turizme ait yolcu otobüsü Van ve Ağrı kolluk kuvvetlerinin koordinasyonu ile Ağrı Patnos ilçesinde yol kontrol noktasında durdurularak, otobüste bulunan illegal giriş yaptıkları gerekçesiyle idari para cezası kesilen 7 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere işlemlerine başlanmıştır. Olayda organizatör olduğu değerlendirilen araç sürücüsü A.O gözaltına alınmış olup olayla ilgili adlı ve idari işlemler devam etmektedir.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzensiz göçmenlerin sınırı geçmesinin engellemesi, yakalanması, göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir.''

Etiketler düzensiz göçmen kaçak mülteci mülteci sığınmacı göçmen Türkiye metro turizm
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