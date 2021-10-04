  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 DEAŞ'lı terörist sınırda yakalandı

Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 DEAŞ'lı terörist sınırda yakalandı

Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 DEAŞ'lı terörist sınırda yakalandı

Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 DEAŞ terör örgütü mensubu, Hatay'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 DEAŞ terör örgütü mensubu, Hatay'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalandı." denildi.

Etiketler deaş ışid terör terörist Türkiye sınır sızma operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'den ''Erdoğan'ın sağlığı kötü'' iddiaları için ilk açıklama
Siyasi partilerin ''başarı oranı'' anketinde tüm partilerin hesaplarını bozacak sonuçlar
Sigara tiryakilerine müjde(!) Zam geldi!
Çin ve Tayvan arasında büyük kriz
MasterChef jürisi Danilo Zanna'dan kötü haber
Son anket sonuçlarını böyle açıkladı: ''AK Parti artık 1. parti değil, 1. partilerden sadece biri''
Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
Gülşen yine ''cesur dekolteli'' sahne kıyafetiyle olay oldu
Enflasyon açıklandı... İşte dolar, euro ve altının enflasyona ilk tepkisi
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Stüdyoda gözyaşları içerisinde veda