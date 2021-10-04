Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 DEAŞ'lı terörist sınırda yakalandı
Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 DEAŞ terör örgütü mensubu, Hatay'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 DEAŞ terör örgütü mensubu, Hatay'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalandı." denildi.
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