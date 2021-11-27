Türkiye'ye sızmaya çalışan 4 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından 4 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

MSB'nin açıklaması şu şekilde:

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.