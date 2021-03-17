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  4. Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan terörist tutuklandı

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan terörist tutuklandı

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken yakalanan PKK'lı terörist güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.

Suriye sınırında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi N.M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen terörist, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Dün, hudut birliklerince biri terörist, 2 Suriyeli yakalanmış, işlemleri tamamlanan Suriyeli Mardin Göç İdaresi ekiplerince sınır dışı edilmişti.

Terörist N.M.K'nin, Suriye'deki Melikiyah-Sividik kampında 2018'de 60 gün silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, daha sonra 2019'da Barış Pınarı Harekatı sırasında Irak'a kaçtığı tespit edilmişti.

Etiketler pkk terörist tutuklama
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