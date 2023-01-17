Türkiye'yi ayağa kaldıran 6 yaşında cinsel istismar skandalıyla ilgili yeni gelişme

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya G.'nin kızını 6 yaşında evlendirdiği ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz kaldığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı. Aydoğdu, komisyonun çalışma konusunun çok hassas olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin belki de 'geleceğimiz' diye düşündüğümüzde en hassas konusu çocuk konusu. Çocuğu istismar edebilecek her muhatapla ilgili burada bir çalışma yapacağız. Bizim için ümit verici olan hatta kıvanç verici olan şey bütün arkadaşlarımız aynı kanaatleri taşıyor. El birliği ile çalışacağız bu komisyonda. Bu konuda siyasi partilerimizin başka siyasi sahalarda takip ettiği tezlerle ilgili bir tavır alış olmayacak" dedi.

İSTANBUL'DA İNCELEME YAPILACAK

Toplantıda komisyonun çalışma takvimi, çalışma usulleri, komisyona davet edilecek kurum ve kuruluşlar ele alındı. Komisyonda, 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla ilgili İstanbul'da inceleme yapılması kararlaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya G.'in, kızı H.K.G.'yi henüz 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirdiği iddiası ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz kaldığı iddiası Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Kadir İstekli'nin, G.'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken istismar ettiği ve H.K.G'nin anne ve babasının da istismara izin verdiği iddialarına ilişkin iddianame kabul edilmişti. Olayla ilgili G. ve İstekli tutuklanmıştı.

DURUŞMA TARİHİ ÖNE ALINDI

Kamuoyundaki tepkilerin ardından olaya bakanlıklar müdahil olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duruşma gününün daha erkene çekilebilmesi için talepte bulunmuştu. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi talebi uygun bulmuştu. Davanın ilk duruşması 30 Ocak'ta gerçekleştirilecek.