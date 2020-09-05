Türkiye'yi kahreden paylaşım: ''Tetiği çektim!''

Twitter'dan daha önce yaptığı paylaşımlarda babasından baskı gördüğünü yazan Buse K., son tweet'inde de "Tetiği çektim" ifadesini kullandı. Olayı saat 02.00 sıralarında yaşandı.

Buse K., emekli astsubay babası Özay K.'nin beylik tabancasını başına ateşledi. Silah sesine uyananların ağır yaralı halde bulduğu Buse K., ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Buse K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Buse K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öğrenildi. Baba K.'nin, olaydan sonra emniyete götürülerek, ifadesinin alındığı öğrenildi.

TWITTER'DAN İNTİHAR PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından babasından 'ölmesi' yönünde baskı gördüğünü yazan Buse Melisa P., son olarak "Tetiği çektim" paylaşımı yaptı.