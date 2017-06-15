Türkiye'yi sarsan Ceylin Atik cinayeti aydınlandı

Türkiye'yi sarsan Ceylin Atik (10) cinayetiyle ilgili detaylar kan dondurdu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ş.T., kocası S.T. ve annesi R.Ö. tutuklandı. Ş.T.'nin sorgusunda, fidye için kaçırıp öldürdüğünü itiraf ettiği öğrendildi. Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, soruşturma sürecinin tüm detaylarını anlattı.



Ödemiş'te pazartesi günü gözaltına alınan şüphelilere yönelik linç girişimi sırasında çıkan olaylarda 3'ü polis 8 kişi yaralanmıştı. Güvenlik gerekçesiyle İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler Ş.T. eşi S.T. ve R.Ö. sorgularının tamamlanmasının ardından dün gece yoğun güvenlik önlemleri altında Ödemiş'e getirildi. Adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İTİRAF ETTİ



Karakoldaki ilk ifadesinde, "Düşüp öldüğünü sandım. Bu nedenle korktum, sandığa sakladım' diyen Ş.T.'nin gözaltında tutulduğu İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunda her şeyi itiraf ettiği öğrenildi. Şükriye T.'nin sorgusunda, "Kafasına vurdum. Ölünce sandığa sakladım" dediği öne sürülüyor. Soruşturma kapsamında 3 komşu tutuklandı.

Ceylin'in katiliyle ilgili kan donduran açıklama

SAVCILIK DETAYLARI AÇIKLADI

Soruşturmayla ilgili yazılı açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin,'in açıklaması şöyle:

"İlçemizde 10/06/2017 tarihinde kayıp olduğu kaçırılmış olabileceği bildirilen 2007 doğumlu C.A isimli çocuğun 12/06/2017 tarihinde ilçemiz Cumhuriyet mahallesinde şüpheliler Ş.T ve S.T.'ye ait evde öldürülmüş olarak bulunması olayı ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Müşteki M.A'nın 10/06/2017 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezine müracaat ederek; 2007 doğumlu kızı C.A' nın Cumhuriyet Mahallesindeki evlerinin önünde parkta oynadığı sırada kaybolduğunu, akabinde babasına ait telefona 'kızınız elimizde bizden haber bekleyin polise haber verirseniz öldürürüz takiptesiniz' şeklinde mesaj geldiğini beyan etmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

12 GÜVENLİK KAMERASI TEK TEK İNCELENDİ

"Soruşturma kapsamında, kolluk görevlileri tarafından çocuğun son görüldüğü yer olan Cumhuriyet Mahallesi Düzen sokak üzerinde bulunan güvenlik kameraları incelenmiştir. Kamera görüntülerinin birinde Düzen sokaktan Selvi sokak istikametine yalnız olarak gittiği görülmüştür. Gittiği yön göz önüne alınarak toplam 12 güvenlik kamerasına ait görüntüler incelemeye alınmış ancak çocuğa ait görüntü tespit edilememiştir. Gönderilen mesaj ile ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırmalarda; mesajın İ.G tarafından kullanılan telefondan gönderildiği, telefon hattının İ.G' nin annesi olan C.G adına kayıtlı olduğu belirlenmiştir. İ.G ve C.G kolluk biriminde alınan ifadelerinde suçlamaları kabul etmemişlerdir. İ.G telefon hattını kendisinin kullandığını ancak bir süre önce kaybettiğini beyan etmiştir."

EVDE ARAMA YAPILDI, 16 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

"Yapılan araştırmalar neticesinde kayıp çocuğun C.G' nin kardeşleri olan M.S ve N.S' nin evlerinde olabileceği değerlendirilerek adı geçenlerin konutlarında ve eklentilerinde arama yapılmıştır. M.S kolluk biriminde alınan ifadesinde suçlamayı kabul etmemiştir. Soruşturma kapsamında kolluk birimi tarafından toplam beş şahsın şüpheli sıfatı ile 11 şahsın ise bilgi sahibi sıfatı ile ifadeleri alınmıştır. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekibi 12/06/2017 tarihinde saat 10.40 sıralarında S.T ile yapmış olduğu görüşmede, 'eşinin kendisine bir şeyler anlattığını, Ceylin isimli kızın kendi evlerinde düştüğünü, daha sonra eşinin panikleyerek kızı evde bulunan sandığın içerisine koyduğunu söylediğini' beyan etmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile şüphelilere ait evde arama yapılması sağlanmıştır."

EVİNE ÇAĞIRIP HAVLU İLE BAYILTMIŞ

"Yapılan aramada çeyiz sandığı içinde C.A eks olarak bulunmuştur. Şüpheliler Ş.T ve ST ve üvey anneleri R.Ö göz altına alınmışlardır. Olay yeri inceleme, ölü muayene işlemlerinden sonra, klasik otopsi işlemi İzmir ATK şube müdürlüğünde yerine getirilmiştir. Düzenlenen ön otopsi raporunda C.A nın baş bölgesinde künt travma bulgusu saptanmıştır. Şüpheli Ş.T kolluk biriminde ve Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadelerinde, C.A isimli çocuğu dedesinden fidye almak için kendi çocuğu ile oynaması bahanesiyle evine davet ederek kandırmak sureti ile kaçırdığını, yüzüne havlu ile bastırarak bayılmasını sağladığını, daha sonra paniğe kapılarak çocuğun başına evde bulunan ahşap kasa ile vurmak sureti ile öldürdüğünü, önceden ablası olan C.G nin evinden çalmış olduğu sim kartı eski telefonuna takarak C.A' nın dedesine mesaj çektiğini ikrar etmiştir. Şüpheliler S.T ve R.Ö ise üzerilerine atılı olan suçlamayı kabul etmemişler, suça iştirak etmediklerini beyan etmişlerdir."

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

"Mevcut delil durumu itibarı ile şüpheliler Ş.T, S.T ve R.Ö hakkında iştirak halinde tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak yada yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 15/06/2017 tarihinde sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmalarına karar verilmiştir. Çeşitli basın yayın organlarında şüpheliler Ş.T ve S.T ye ait konutta daha önce üç defa arama yapılmasına rağmen çocuğun bulunamadığı ancak son aramada bulunabildiği yönünde ifadeler yer almış ise de bu gerçeği yansıtmamaktadır. İlk müracaat anından itibaren olay detaylı bir şekilde araştırılmış mesaj gönderen numara üzerine yoğunlaşılmış şüpheli olabileceği değerlendirilen başka kişilere ait konutlar aranmıştır."

"Olay ile ilgili görgü ve bilgisi olabilecek tüm şahıslar araştırılmış ve bilgilerine başvurulmuştur. Olay tüm yönleri ile araştırılmaya devam etmektedir. Şüpheliler Ş.T ve S.T'nin önceki tarihlerde ölen iki çocuğu ile ilgili de ayrıca inceleme ve araştırma yapılmaktadır. Soruşturmalar çok yönlü devam etmekte olup, tamamlandığında ayrıca açıklama yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyulur."