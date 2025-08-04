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  4. Türkiye'yi sarsan kopya e-imza skandalında işte sözün bittiği yer!

Türkiye'yi sarsan kopya e-imza skandalında şoke eden bir iddia daha

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CHP'li Suat Özçağdaş, Türkiye'yi sarsan kopya e-imza ve diploma skandalı ile ilgili olarak "BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu kendi e-imzasının kopyalanmasını bile fark etmemiş. Başkan yardımcısı da aynı şekilde, e-imzasının kopyalandığını fark etmemiş. Hiçbir açıklama yapmıyorlar. Sanki siber güvenlikten Tarım Bakanlığı sorumluymuş gibi" diyerek tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Türkiye'nin gündemindeki sahte diploma skandalı ilişkin açıklama yaptı.

"Bu dijital skandal, diploma, ünvan sahtekarlığı, Türkiye'nin dijital egemenliğine saldırıdır. Lise, üniversite diploması dağıtıyorlar, ehliyetlerde başarısız olanları başarılı hale getiriyorlar. 400'den fazla akademisyenin ünvanlarını değiştiriyorlar, başarılı hale getiriyorlar" diyen Özçağdaş, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na da "Bu kadar skandal ortaya çıkmış, bizim siber güvenliğimizi sağlayacak BTK Başkanı hiç konuşmuyor. BTK Başkanı Abdullah Karagözoğlu, kendi e-imzasının kopyalandığını bile fark etmemiş. Başkan yardımcısı da aynı şekilde, e-imzasının kopyalandığını fark etmemiş. Hiçbir açıklama yapmıyorlar. Sanki siber güvenlikten Tarım Bakanlığı sorumluymuş gibi. Peki bunlar kime bağlı? Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na bağlı. Abdulkadir Bey neyden bahsediyor? TÜGVA’nın golf arabasına binmiş, yaz kamplarını dolaşıyor. Memleketine gitmiş, oradan fotoğraf paylaşıyor. Biraz utanma olsa, Ulaştırma Bakanı ve BTK Başkanı şimdiye kadar çoktan istifa etmiş olurdu." ifadeleriyle tepki gösterdi.

 

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Etiketler Suat Özçağdaş kopya e-imza e-imza sahte diploma btk bilgi teknolojileri kurumu skandal
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