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  4. 27 Şubat 2018 16:02

Türkiye'yi sarsan tecavüz rezaleti ! Teyze de tutuklandı

Kars'da ailesi tarafından doktora görütülen zihinsel engelli genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı.

Türkiye'yi sarsan tecavüz rezaleti ! Teyze de tutuklandı
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Kars'ın Kağızman ilçesinde yaşayan ve yüzde 50 zihinsel engelli olduğuna dair raporu bulunan 21 yaşındaki D.İ. isimli genç kızın ailesi, kızlarının karnının büyümesi ve sık sık midesinin bulanması nedeniyle şüphelenerek D.İ.’yi Kağızman Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Kadın doğum uzmanı doktorun muayene ettiği genç kızın tetkikler sonunda 5.5 aylık hamile olduğu belirlendi.

Genç kızın engelli olması nedeniyle doktor durumu hastane polisine bildirdi.

TEYZE DE TUTUKLANDI

Polisin olayla ilgili tutanak tutması üzerine soruşturma başlatıldı. D.İ.’nin psikolog eşliğinde alınan ifadesi üzerine harekete geçen polis, genç kıza cinsel saldırı suçlamasıyla 12 kişiyi gözaltına aldı. D.İ.’nin teyzesi E.İ.’nin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis ilçede geniş çaplı önlem aldı. Bebeğin babasının belirlenmesi için sanıklardan DNA örnekleri de alındı.

EN AZ 24 YIL HAPİS

TCK’nın 102/2 maddesi gereğince tecavüz suçu 12 yı ile 25 yıl arasında hapis cezası gerektirir. Suçun birden fazla kişiyle birlikte işlenmesi ve kendini koruyamayacak durumda olan kişilere yönelik istismarda ceza her iki suç için yarı oranında arttırılır. Bu suçlamalar nedeniyle sanıklara en az 24 yıl olmak üzere en fazla 48 yıl hapis istenir.

DHA

zihinsel engelli , tecavüz
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