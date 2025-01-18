Türkiye'yi sarsan vahşet: 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunup öldürdüler

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğradıktan sonra boğularak öldürüldüğü iddia edildi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Şanlıurfa'da 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradıktan sonra boğularak öldürüldüğünü öne süren bir rapor paylaştı.

Çömez, ''Henüz 5 yaşında bir kız çocuğu. Harran Devlet Hastanesi’ne getiriliyor. Korkunç bir tecavüzün ardından boğularak katledilmiş. Acil serviste gerekli tüm müdahaleler yapılıyor ancak kalbini çalıştırmak mümkün olmuyor. Detaylı bir raporla her şey kayıt altına alınıyor. Adli Tıp aşamasında hata yapılmazsa halen tüm kanıtlara en doğru şekilde ulaşmak ve canileri tespit etmek mümkün.'' ifadelerini kullandı.

Çömez, "Çok acil ilginizi bekliyorum" diyerek İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği'ne çağrı yaptı.