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TUSAŞ saldırısında teröristlerden birinin kimliği belli oldu

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Ankara'da TUSAŞ tesislerine yönelik düzenlenen kanlı terör saldırısında teröristlerden birinin kimliği belli oldu.

Dün Başkent de Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ Genel Merkezi'ne terör saldırısı gerçekleştirilmiş, gerçekleştirilen saldırıda 4'ü TUSAŞ çalışanı biri ticari taksi sürücüsü olmak üzere 5 kişi şehit olmuştu. Aralarında emniyet mensuplarının da olduğu 22 vatandaşımız ise yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor" dedi.

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a ait yerleşkeye saldırı öncesi 2 teröristin Kahramankazan’daki görüntülerine İHA ulaştı.

Ankara'da TUSAŞ tesislerine yönelik düzenlenen kanlı terör saldırısında teröristlerden birinin kimliği belli oldu.

2 teröristin dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçe merkezinde gezdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Teröristlerin Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi.

Etiketler tusaş terör saldırısı PKK terör terörist teröristin kimliği
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