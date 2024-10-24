TUSAŞ saldırısındaki 2 teröristin de kimliği belli oldu

Ankara'da TUSAŞ tesislerine yönelik düzenlenen kanlı terör saldırısında teröristlerin ikisinin de kimliği belli oldu.

Dün Başkent de Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ Genel Merkezi'ne terör saldırısı gerçekleştirilmiş, gerçekleştirilen saldırıda 4'ü TUSAŞ çalışanı biri ticari taksi sürücüsü olmak üzere 5 kişi şehit olmuştu. Aralarında emniyet mensuplarının da olduğu 22 vatandaşımız ise yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya kanlı saldırının ardından bugün her iki teröristin de kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

Yerlikaya yaptığı açıklamada erkek teröristin PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek, kadın teröristin de PKK üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atamaya kararlıyız. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a ait yerleşkeye saldırı öncesi 2 teröristin Kahramankazan’daki görüntülerine İHA ulaştı.

2 teröristin dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçe merkezinde gezdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Teröristlerin Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi.

8 YARALI TABURCU EDİLDİ

Öte yandan saldırıda yaralanan 22 kişiden 8'inin tedavileri hastanelerde tamamlanarak taburcu edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 8'i taburcu edildi. 14 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyoruz" denildi.