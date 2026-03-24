  4. Tutuklanan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı

Tutuklanan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı

Tutuklanan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü olayla ilgili tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Ümraniye'de Kars36 Spor’un genç futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı’nın, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için arabuluculuk yaparken öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Tutuklanananlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi A.K. ve türkücü İzzet Yıldızhan da bulunuyor.

İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı

Tutuklanan isimlerden İzzet Yıldızhan’ın savcılıkta verdiği ifadeye tv100 ulaştı. Yıldızhan, olay gecesini şu sözlerle anlattı:

"20 Mart tarihinde hatırladığım kadarıyla saat 01.00-02.00 sıralarında M.K. gece beni aradı, A.K.'nın bir kavgaya karıştığını söyledi.

Bende İnşallah önemli bir şey yoktur dedim.. Telefonu kapattıktan sonra B.K.’yi aradım ancak ben de kendisine ulaşamadım. Hatırladığım kadarıyla sonrasında M.’ye whatsapp ya da sms atarak A.’dan haber var mı diye sordum. M.’nin de cevap verip vermediğini hatırlamıyorum.

Ertesi gün B.K. ile telefonla görüştüğünü, bir şeyler duyduğunu, ancak ne olduğunu bilmediğini, ilk uçakla Türkiye’ye geleceğini söyledi. Ben de akşam saatlerinde Ankara’dan çıkarak İstanbul’a geldim. Sonrasında sosyal medyadan böyle bir olay olduğunu duydum ve haberlerden okudum. Daha sonra B.K. Türkiye’ye gelince telefonlaşarak buluştuk."

