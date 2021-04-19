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Tutuklanınca adliyede intihara kalkıştı

Adana’da otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan U.Y. (17) cezaevine götürüldüğü sırada adliyede intihar girişiminde bulundu.

Adana'nın Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Sokak’ta oturan İ.A., 20 Mart günü, park halindeki otomobilinin camının kırık olduğunu gördü. Aracını kontrol eden İ.A., mont ile kulaklık ve 20 dolarının çalındığını belirleyip, polise haber verdi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla şüphelinin U.Y. olduğu tespit edildi. Ekipler, şüpheliyi 23 Mart’ta saklandığı adreste yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından bir gün sonra Adana Adliyesi’ne sevk edilen U.Y., tutuklandı. U.Y. cezaevine götürüldüğü sırada adliye binasında intihar girişiminde bulundu. Merdivenin beton korkuluklardan tırmanıp, merdiven boşluğuna atlamak isteyen U.Y., polis ve adliyedeki görevliler tarafından kurtarıldı.

Sağlık durumu iyi olan U.Y., cezaevine gönderildi.

Etiketler adana seyhan intihar hırsızlık hırsız adliye
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