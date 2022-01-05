Tütünde yetki belgesi olmayana hapis cezası

Tütünde yetki belgesi olmayana 6 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Tütün ticareti yapanlara Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi alma veya bildirimde bulundurma zorunluluğu, yeni yılla birlikte uygulamaya girdi. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda Kasım 2017’de yapılan düzenlemeyle yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası getirildi.

Daha önce yürürlüğü iki kez ertelenen kanunda son erteleme, 1 Temmuz 2021 tarihinde 6 aylık dönem için düzenlenmişti. Böylece yetki belgesi alma veya bildirimde bulunma zorunluluğu 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren zorunlu hale geldi.

EN AZ 250 TÜTÜN ÜRETİCİSİ...

Yönetmeliğe göre, tütün üreticilerinin; tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşitlerinin üretildiği, Bakanlıkça belirlenmiş üretim merkezlerinde en az 250 tütün üreticisi gerçek kişinin bir araya gelerek Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri kurması gerekiyor. Muhalefet temsilcileri, öngörülen cezanın tütün üreticilerini mağdur edeceği görüşünde.